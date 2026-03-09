$43.730.0850.540.36
06:12 • 7424 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 25924 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 50371 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 78045 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 46895 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 42302 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32038 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40514 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81637 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45146 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
публикации
Эксклюзивы
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 2784 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 4918 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 27287 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 34450 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 36355 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026

Киев • УНН

 • 2784 просмотра

Представительница Украины LELÉKA обнародовала финальную версию конкурсной песни. Певица выступит на 70-м песенном конкурсе в Вене в мае 2026 года.

LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA представила обновленную версию песни "Ridnym", пишет УНН.

Детали

Версия песни "Ridnym" LELÉKA для Евровидения стала доступна на YouTube исполнительницы 8 марта.

Певица LELÉKA с песней "Ridnym" победила на национальном отборе в феврале и представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.

Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka07.02.26, 22:45 • 27004 просмотра

Дополнение

70-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Вене. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая 2026 года.

Конкурс пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle. 

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Музыкант
Вена
Австрия
Украина