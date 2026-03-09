LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
Киев • УНН
Представительница Украины LELÉKA обнародовала финальную версию конкурсной песни. Певица выступит на 70-м песенном конкурсе в Вене в мае 2026 года.
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA представила обновленную версию песни "Ridnym", пишет УНН.
Детали
Версия песни "Ridnym" LELÉKA для Евровидения стала доступна на YouTube исполнительницы 8 марта.
Певица LELÉKA с песней "Ridnym" победила на национальном отборе в феврале и представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka07.02.26, 22:45 • 27004 просмотра
Дополнение
70-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Вене. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая 2026 года.
Конкурс пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии, Wiener Stadthalle.