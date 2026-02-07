Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka

$43.140.00
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 1896 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 12949 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 18090 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 17938 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 22514 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34445 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46739 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 41453 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31596 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 25668 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 46864 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 42047 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44045 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 56687 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14912 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29055 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31359 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40285 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43392 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka

Киев • УНН

 • 556 просмотра

7 февраля Leleka победила в финале Нацотбора на Евровидение-2026 с композицией "Ridnym". Артистка получила 10 баллов от жюри и телезрителей, обещая достойно представить Украину на конкурсе в Вене.

Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу одержала артистка Leleka, исполнившая композицию "Ridnym". Именно этот трек этой артистки будет представлять Украину на юбилейном 70-м Международном песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Вене. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отметим, что в финале конкурса артисты демонстрировали яркие сценические номера, сочетая различные жанры — от поп и электроники до этно-элементов. Как от членов жюри, так и от телезрителей Leleka получила 10 баллов. Второе место в Нацотборе занял певец Laud, а третья строчка досталась Джерри Хейл.

В Украине стартовал финал нацотбора на Евровидение-2026: сегодня выберут представителя страны на песенном конкурсе07.02.26, 19:28 • 2264 просмотра

Заметим, что Нацотбор-2026 отличался разнообразием участников и чрезвычайно смелыми экспериментами в подаче песен. Победительница украинского отбора пообещала сделать все, чтобы как можно лучше представить Украину на Евровидении в Вене.

Добавим, что песня победительницы передает послание надежды и внутренней силы, показывает путь к обновлению, который начинается с осознания изменений и встречи со своими страхами.

Даже когда мир вокруг кажется опустошенным и превращается в прах, внутри человека остается сила, ведущая к новой жизни. Композиция акцентирует внимание на вере в целительную силу природы и ее способность поддерживать, а также на том, что корни не умирают даже в самые сложные времена.

Не только поп: Valeriya Force с рэп-манифестом выступила на Нацотборе Евровидения07.02.26, 21:32 • 1236 просмотров

Станислав Кармазин

Культура
Музыкант
Вена
Украина