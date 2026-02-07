Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля Leleka победила в финале Нацотбора на Евровидение-2026 с композицией "Ridnym". Артистка получила 10 баллов от жюри и телезрителей, обещая достойно представить Украину на конкурсе в Вене.
7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу одержала артистка Leleka, исполнившая композицию "Ridnym". Именно этот трек этой артистки будет представлять Украину на юбилейном 70-м Международном песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Вене. Об этом сообщает УНН.
Отметим, что в финале конкурса артисты демонстрировали яркие сценические номера, сочетая различные жанры — от поп и электроники до этно-элементов. Как от членов жюри, так и от телезрителей Leleka получила 10 баллов. Второе место в Нацотборе занял певец Laud, а третья строчка досталась Джерри Хейл.
Заметим, что Нацотбор-2026 отличался разнообразием участников и чрезвычайно смелыми экспериментами в подаче песен. Победительница украинского отбора пообещала сделать все, чтобы как можно лучше представить Украину на Евровидении в Вене.
Добавим, что песня победительницы передает послание надежды и внутренней силы, показывает путь к обновлению, который начинается с осознания изменений и встречи со своими страхами.
Даже когда мир вокруг кажется опустошенным и превращается в прах, внутри человека остается сила, ведущая к новой жизни. Композиция акцентирует внимание на вере в целительную силу природы и ее способность поддерживать, а также на том, что корни не умирают даже в самые сложные времена.
