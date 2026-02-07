В Украине стартовал финал нацотбора на Евровидение-2026: сегодня выберут представителя страны на песенном конкурсе
Сегодня, 7 февраля в 19:00, стартовал финал национального отбора на Евровидение-2026, где выберут представителя Украины на конкурсе в Вене. Десять участников, среди которых Jerry Heil и Laud, соревнуются за право представлять страну.
Подробности
В этом году Евровидение будет принимать Вена. За право выступать от Украины в финале конкурса соревнуются 10 участников. Среди них - Jerry Heil, Monokate, Laud, группа MOLODI, Ellliens, Mr Well, Андрей Хаqят, Valeria Force, группа "Щука-Рыба" и певица Leleka.
Каждый из финалистов представит авторскую песню и собственное видение того, какой должна быть Украина на международной сцене. Победителя нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Именно кто-то из этих десяти артистов получит возможность представлять Украину на одном из самых масштабных музыкальных шоу мира и бороться за победу уже на европейском уровне.
