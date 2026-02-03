Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 286 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 1036 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 864 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
11:49 • 13027 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 20460 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 14341 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 22527 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33201 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31211 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28552 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.6м/с
78%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 28482 просмотра
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф3 февраля, 10:54 • 5830 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 12189 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 11377 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 9094 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 9068 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 11360 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 56544 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 65884 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 50292 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Киевская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 42 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 5186 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 12192 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 29309 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 29889 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Екатерина Павленко, известная как Monokate, кардинально изменила образ, став платиновой блондинкой. Это перевоплощение произошло с помощью визажиста Егора Андрюшина для Нацотбора на Евровидение-2026.

Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"

Украинская певица Екатерина Павленко, более известная как Monokate, кардинально обновила внешность: артистка отказалась от короткого боб-каре и брюнетки, став длинноволосой платиновой блондинкой. Об этом сообщает УНН.

Как оказалось, Екатерине в ее перевоплощении помог знаменитый визажист Егор Андрюшин. Соответствующий ролик с Екатериной мужчина распространил у себя в фотоблоге. На видео видим, что Екатерина и Егор работали над образом для Нацотбора на Евровидение 2026.

Под финал ролика видим, что Екатерина действительно перевоплотилась в блондинку настолько, что ее довольно трудно узнать без привычных черных волос.

Кстати, Monokate выступит 7 февраля в эфире трансляции Нацотбора. Артистка выйдет на сцену третьей, а ее конкурсная композиция называется "ТYT". Сама трансляция отбора запланирована на 7 февраля 19:00. Эфир можно будет смотреть сразу на нескольких ресурсах. В частности, на Суспільне Культура; YouTube-канале "Евровидение Украина"; официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине; на Радио Проминь.

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629.01.26, 18:52 • 35335 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Музыкант