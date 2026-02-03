Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"

Украинская певица Екатерина Павленко, более известная как Monokate, кардинально обновила внешность: артистка отказалась от короткого боб-каре и брюнетки, став длинноволосой платиновой блондинкой. Об этом сообщает УНН.

Как оказалось, Екатерине в ее перевоплощении помог знаменитый визажист Егор Андрюшин. Соответствующий ролик с Екатериной мужчина распространил у себя в фотоблоге. На видео видим, что Екатерина и Егор работали над образом для Нацотбора на Евровидение 2026.

Под финал ролика видим, что Екатерина действительно перевоплотилась в блондинку настолько, что ее довольно трудно узнать без привычных черных волос.

Кстати, Monokate выступит 7 февраля в эфире трансляции Нацотбора. Артистка выйдет на сцену третьей, а ее конкурсная композиция называется "ТYT". Сама трансляция отбора запланирована на 7 февраля 19:00. Эфир можно будет смотреть сразу на нескольких ресурсах. В частности, на Суспільне Культура; YouTube-канале "Евровидение Украина"; официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине; на Радио Проминь.

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026