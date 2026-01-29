"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026

Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас является продюсером национального отбора на Евровидение 2026, приоткрыла завесу подготовки к песенному действу в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram.

Как видим из публикации артистки в фотоблоге, она провела репетиции со всеми участниками будущего шоу. Сам же финал отбора состоится 7 февраля. Именно в этот день артисты будут соревноваться друг с другом за возможность представлять Украину на Евровидении 2026.

Джамала как победительница Евровидения 2016 и как продюсер действа дает советы и наставления своим младшим коллегам. В частности, звезда сама объяснила, что для нее означает Евровидение. Триумфаторка 2016 года сравнила песенный конкурс с настройкой боксера на бой и акцентировала внимание на серьезности самого масштабного песенного мероприятия Европы.

