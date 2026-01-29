"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Киев • УНН
Джамала, продюсер Нацотбора на Евровидение 2026, провела репетиции с участниками. Финал отбора состоится 7 февраля.
Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас является продюсером национального отбора на Евровидение 2026, приоткрыла завесу подготовки к песенному действу в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram.
Как видим из публикации артистки в фотоблоге, она провела репетиции со всеми участниками будущего шоу. Сам же финал отбора состоится 7 февраля. Именно в этот день артисты будут соревноваться друг с другом за возможность представлять Украину на Евровидении 2026.
Джамала как победительница Евровидения 2016 и как продюсер действа дает советы и наставления своим младшим коллегам. В частности, звезда сама объяснила, что для нее означает Евровидение. Триумфаторка 2016 года сравнила песенный конкурс с настройкой боксера на бой и акцентировала внимание на серьезности самого масштабного песенного мероприятия Европы.
Когда боксер выходит на ринг, возле него всегда целая команда. Тренер наваливает технику, кто-то показывает еще что-то. Один — что делать руками. Другой — ногами. Третий — обращает внимание на голову. На конкурсе очень похоже. Перед сценой так же важны точные настройки. Это помогает. Артисту нужен преподаватель/коуч/ментор/человек, который может быть рядом, чтобы не растеряться, не расшататься, не потерять состояние. Эти настройки тебя собирают. Кому-то иногда достаточно нескольких слов. Иногда — одного взгляда. А иногда нужно немного больше времени. К каждому нужен абсолютно свой подход. До финала Национального отбора остается всего несколько недель