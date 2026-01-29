"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 8992 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 15883 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 15987 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 21236 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 19738 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15473 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17994 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27622 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12295 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14307 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 10077 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 29409 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 10766 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 12520 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 7230 просмотра
публикации
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 1180 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 7514 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 67410 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 95850 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 118523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
Реклама
УНН Lite
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 112 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 26077 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 52249 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 49654 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 55766 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Джамала, продюсер Нацотбора на Евровидение 2026, провела репетиции с участниками. Финал отбора состоится 7 февраля.

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026

Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас является продюсером национального отбора на Евровидение 2026, приоткрыла завесу подготовки к песенному действу в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram.

Как видим из публикации артистки в фотоблоге, она провела репетиции со всеми участниками будущего шоу. Сам же финал отбора состоится 7 февраля. Именно в этот день артисты будут соревноваться друг с другом за возможность представлять Украину на Евровидении 2026.

Валерия Форс рассказала, как работала с двукратным лауреатом Грэмми над треком для Нацотбора на Евровидение-202627.01.26, 00:32 • 6635 просмотров

Джамала как победительница Евровидения 2016 и как продюсер действа дает советы и наставления своим младшим коллегам. В частности, звезда сама объяснила, что для нее означает Евровидение. Триумфаторка 2016 года сравнила песенный конкурс с настройкой боксера на бой и акцентировала внимание на серьезности самого масштабного песенного мероприятия Европы.

"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию23.01.26, 13:14 • 49997 просмотров

Когда боксер выходит на ринг, возле него всегда целая команда. Тренер наваливает технику, кто-то показывает еще что-то. Один — что делать руками. Другой — ногами. Третий — обращает внимание на голову. На конкурсе очень похоже. Перед сценой так же важны точные настройки. Это помогает. Артисту нужен преподаватель/коуч/ментор/человек, который может быть рядом, чтобы не растеряться, не расшататься, не потерять состояние. Эти настройки тебя собирают. Кому-то иногда достаточно нескольких слов. Иногда — одного взгляда. А иногда нужно немного больше времени. К каждому нужен абсолютно свой подход. До финала Национального отбора остается всего несколько недель

– резюмировала Джамала.

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Украина
Instagram