Валерия Форс рассказала, как работала с двукратным лауреатом Грэмми над треком для Нацотбора на Евровидение-2026

Украинская певица Valeriya Force, которая является одной из десяти участников Нацотбора на Евровидение-2026 от Украины, рассказала, кто присоединился к авторству ее композиции "Open Our Hearts", с которой она планирует представлять Украину на международном песенном конкурсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое дала артистка для Радио Проминь.

Детали

Участница национального отбора на Евровидение Valeria Force откровенно призналась, что в этом году это не первая ее попытка покорить отбор. Знаменитость отметила, что еще в 2017 году подавала заявку, однако тогда не прошла в лонглист. Однако впоследствии ее карьера наладилась, был создан международный проект в США, однако исполнительницу не покидало желание быть услышанной в родной стране.

В конце концов, девушка решила податься на национальный отбор и обсудила идею для конкурсной песни со своей звездной командой. Однако, как такового трека тогда еще не было, а были лишь наброски. Как оказалось, в перспективе руку к сведению и аранжировке композиции приложил знаменитый саундпродюсер Винни Вендитто, который работает с самыми известными мировыми звездами и является обладателем премии Грэмми.

Я ехала за рулем, ко мне пришло вдохновение, и я напела трек. Моя мама села в машину и спросила: "А это что, песня на Евровидение?". И я поняла, что да, это была она. Потом приехала на студию и начала работать уже с очень известным саундпродюсером Винни Вендитто. Он дважды получал премию Грэмми и сотрудничает с Рианной и Эминемом - отметила певица.

Кроме того, исполнительница рассказала о некоторых моментах создания "Open Our Hearts".

Фраза "I'm in every woman" сразу ко мне пришла. Я понимала, о чем буду петь. Знала, что хочу рассказать о женской силе. Мы не переделывали мелодию, но изменили украинскую часть вместе с Джамалой. Сделали ее еще более хитовой - подытожила звезда.

Напомним

