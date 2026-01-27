Валерия Форс рассказала, как работала с двукратным лауреатом Грэмми над треком для Нацотбора на Евровидение-2026

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 8468 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 19689 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 18164 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 24466 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 23255 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 38331 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25037 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 49600 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22581 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41835 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
92%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова26 января, 13:18 • 4868 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 12366 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 11059 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго26 января, 16:25 • 11079 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 10070 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 10101 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 19690 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 38331 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 49600 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 42691 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Блогеры
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 4644 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 11091 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 12400 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 16431 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 35701 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Валерия Форс рассказала, как работала с двукратным лауреатом Грэмми над треком для Нацотбора на Евровидение-2026

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украинская певица Валерия Форс, участница Нацотбора на Евровидение-2026, рассказала о создании песни "Open Our Hearts". К ее авторству присоединился саундпродюсер Винни Вендитто, обладатель Грэмми, и певица Джамала.

Валерия Форс рассказала, как работала с двукратным лауреатом Грэмми над треком для Нацотбора на Евровидение-2026

Украинская певица Valeriya Force, которая является одной из десяти участников Нацотбора на Евровидение-2026 от Украины, рассказала, кто присоединился к авторству ее композиции "Open Our Hearts", с которой она планирует представлять Украину на международном песенном конкурсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое дала артистка для Радио Проминь.

Детали

Участница национального отбора на Евровидение Valeria Force откровенно призналась, что в этом году это не первая ее попытка покорить отбор. Знаменитость отметила, что еще в 2017 году подавала заявку, однако тогда не прошла в лонглист. Однако впоследствии ее карьера наладилась, был создан международный проект в США, однако исполнительницу не покидало желание быть услышанной в родной стране.

В конце концов, девушка решила податься на национальный отбор и обсудила идею для конкурсной песни со своей звездной командой. Однако, как такового трека тогда еще не было, а были лишь наброски. Как оказалось, в перспективе  руку к сведению и аранжировке композиции приложил знаменитый саундпродюсер Винни Вендитто, который работает с самыми известными мировыми звездами и является обладателем премии Грэмми.

Я ехала за рулем, ко мне пришло вдохновение, и я напела трек. Моя мама села в машину и спросила: "А это что, песня на Евровидение?". И я поняла, что да, это была она. Потом приехала на студию и начала работать уже с очень известным саундпродюсером Винни Вендитто. Он дважды получал премию Грэмми и сотрудничает с Рианной и Эминемом

- отметила певица.

Кроме того, исполнительница рассказала о некоторых моментах создания "Open Our Hearts".

Фраза "I'm in every woman" сразу ко мне пришла. Я понимала, о чем буду петь. Знала, что хочу рассказать о женской силе. Мы не переделывали мелодию, но изменили украинскую часть вместе с Джамалой. Сделали ее еще более хитовой

- подытожила звезда.

Напомним

Украинская телеведущая Леся Никитюк будет одной из ведущих Национального отбора на Евровидение-2026. Вместе с ней будет вести шоу Тимур Мирошниченко, а Анна Тульева станет ведущей предшоу.

Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней21.01.26, 17:49 • 84589 просмотров

Станислав Кармазин

КультураМультимедиа
Музыкант
Леся Никитюк