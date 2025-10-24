Леся Никитюк
Украинская телеведущая
Леся Ивановна Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком, Украинская ССР. Она получила высшее образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Ещё во время учёбы активно участвовала в КВН, а затем получила первую популярность благодаря участию и победам в юмористическом шоу «Рассмеши комика».
Широкое признание пришло с ролью ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка», что открыло ей путь к ряду собственных проектов и званию одной из самых успешных телеведущих Украины. Сейчас Никитюк является бессменной ведущей шоу «Кто сверху?» и «єПитання», активно развивает свой блог, выпускает песни, дебютировала как актриса и занимается волонтёрской деятельностью, поддерживая украинцев.
2011
Выиграла 10 тысяч гривен в юмористическом шоу "Рассмеши комика"
2012
Получила главный приз 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика"
2012
Стала ведущей популярной телепередачи о путешествиях "Орёл и решка"
2017
Была признана самой успешной телеведущей года, получив премию «Самая успешная женщина года»
2018
Получила награду «Ведущая года» по версии Cosmopolitan Awards
2019
Запустила собственный авторский юмористический проект «LEМаршрутка»
2022
Обустроила центр для вынужденных переселенцев в Хмельницком и оказывала помощь
2022
Начала выпускать пародийные песни на Youtube для поднятия боевого духа украинцев
2023
Присоединилась к благотворительному проекту OKKO «Фишкограй» для сбора средств на протезирование защитников
2025
Дебютировала в кино, сыграв роль в романтической комедии "Песики"