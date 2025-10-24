Леся Никитюк

Украинская телеведущая

Леся Ивановна Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком, Украинская ССР. Она получила высшее образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Ещё во время учёбы активно участвовала в КВН, а затем получила первую популярность благодаря участию и победам в юмористическом шоу «Рассмеши комика». Широкое признание пришло с ролью ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка», что открыло ей путь к ряду собственных проектов и званию одной из самых успешных телеведущих Украины. Сейчас Никитюк является бессменной ведущей шоу «Кто сверху?» и «єПитання», активно развивает свой блог, выпускает песни, дебютировала как актриса и занимается волонтёрской деятельностью, поддерживая украинцев.