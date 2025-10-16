Нікітюк Леся
Українська телеведуча
Леся Іванівна Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому, Українська РСР. Вона здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Ще під час навчання активно брала участь у КВК, а згодом здобула першу популярність завдяки участі та перемогам у гумористичному шоу «Розсміши коміка».
Широке визнання прийшло з роллю ведучої популярного тревел-шоу «Орел і решка», що відкрило їй шлях до низки власних проєктів та звання однієї з найуспішніших телеведучих України. Наразі Нікітюк є незмінною ведучою шоу «Хто зверху?» та «єПитання», активно розвиває свій блог, випускає пісні, дебютувала як акторка та займається волонтерською діяльністю, підтримуючи українців.
2011
Виграла 10 тисяч гривень у гумористичному шоу "Розсміши коміка"
2012
Здобула головний приз 50 тисяч гривень у шоу "Розсміши коміка"
2012
Стала ведучою популярної телепередачі про подорожі "Орел і решка"
2017
Була визнана найуспішнішою телеведучою року, отримавши премію «Найуспішніша жінка року»
2018
Отримала нагороду «Ведуча року» за версією Cosmopolitan Awards
2019
Запустила власний авторський гумористичний проєкт «LEМаршрутка»
2022
Облаштувала центр для вимушених переселенців у Хмельницькому та надавала допомогу
2022
Почала випускати пародійні пісні на Youtube для підняття бойового духу українців
2023
Долучилася до благодійного проєкту OKKO «Фішкограй» для збору коштів на протезування захисників
2025
Дебютувала в кіно, зігравши роль у романтичній комедії "Песики"