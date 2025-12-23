$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:42 • 144 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 2708 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 15650 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 15166 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 20288 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 14150 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16232 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21905 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37629 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 53033 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 35600 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 20129 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 14784 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 11999 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 10110 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 2710 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 2774 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 15651 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 20289 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 84228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Рафаель Гроссі
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 12186 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 14960 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22798 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25094 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47591 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія

Київ • УНН

 • 148 перегляди

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців, що є базовою умовою для проведення виборів. Це дозволить актуалізувати реєстр з урахуванням демографічних змін під час війни, повідомив Арахамія.

ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія

Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і наголосив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів, передає УНН.

Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації 

- повідомив Арахамія.

За його словами, оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим22.12.25, 23:59 • 3756 переглядiв

Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо 

- резюмував глава фракції "Слуга народу".

Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів22.12.25, 17:26 • 3562 перегляди

Нагадаємо

Раніше у ЦВК вказали, що проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Давид Арахамія
Слуга народу
Україна