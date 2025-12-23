ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Київ • УНН
ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців, що є базовою умовою для проведення виборів. Це дозволить актуалізувати реєстр з урахуванням демографічних змін під час війни, повідомив Арахамія.
Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і наголосив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів, передає УНН.
Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок - його актуалізації
За його словами, оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів.
Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим22.12.25, 23:59 • 3756 переглядiв
Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямку предостатньо
Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів22.12.25, 17:26 • 3562 перегляди
Нагадаємо
Раніше у ЦВК вказали, що проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій.