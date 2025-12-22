$42.250.09
49.470.12
Ексклюзив
14:35 • 7144 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 7870 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11258 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13901 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14930 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16561 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15475 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12599 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11828 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8630 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Фракції та групи Верховної Ради запросили делегувати по два представника до робочої групи. Вона займеться підготовкою проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів

До фракцій та груп Верховної Ради надійшло запрошення делегувати по два представника до робочої групи з підготовки проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

На фракції та групи Ради (переконаний до ЦВК, та на різні ГО також) прийшло запрошення від Олександра Корнієнко надати по 2 представника в робочу групу щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні

- написав Железняк.

За його словами, фракції та групи мають делегувати по два представника до 24 грудня.

Як вказується у листі, "з метою підготовки узгоджених пропозицій представників депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді та інших зацікавлених сторін щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, прошу делегувати для включення до персонального складу Робочої групи двох уповноважених представників від кожної фракції/групи".

Нагадаємо

У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна