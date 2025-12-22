Керівництво Ради звернулося до фракцій та груп ВР щодо делегування представників до робочої групи з підготовки виборів
Київ • УНН
Фракції та групи Верховної Ради запросили делегувати по два представника до робочої групи. Вона займеться підготовкою проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.
До фракцій та груп Верховної Ради надійшло запрошення делегувати по два представника до робочої групи з підготовки проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
На фракції та групи Ради (переконаний до ЦВК, та на різні ГО також) прийшло запрошення від Олександра Корнієнко надати по 2 представника в робочу групу щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні
За його словами, фракції та групи мають делегувати по два представника до 24 грудня.
Як вказується у листі, "з метою підготовки узгоджених пропозицій представників депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді та інших зацікавлених сторін щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні, прошу делегувати для включення до персонального складу Робочої групи двох уповноважених представників від кожної фракції/групи".
Нагадаємо
У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану.