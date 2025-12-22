$42.250.09
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 896 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 1322 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 1984 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 2410 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 11880 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 27684 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 41101 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 44900 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 50879 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про формування робочої групи у Верховній Раді. Вона опрацює питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану

У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", яка формує монобільшість у ВР, Давид Арахамія у понеділок у Telegram, пише УНН.

Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану

- повідомив Арахамія.

З його слів, "обговорення буде проходити на базі профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів".

"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - вказав він.

Нагадаємо

Раніше у ЦВК вказали, що проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій.

Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський20.12.25, 16:15 • 39391 перегляд

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Давид Арахамія
Слуга народу
Верховна Рада України