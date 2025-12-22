У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Київ • УНН
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про формування робочої групи у Верховній Раді. Вона опрацює питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.
У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", яка формує монобільшість у ВР, Давид Арахамія у понеділок у Telegram, пише УНН.
Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану
З його слів, "обговорення буде проходити на базі профільного комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів".
"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - вказав він.
Нагадаємо
Раніше у ЦВК вказали, що проведення виборів в Україні можливе лише за наявності мирних умов і відповідних законодавчих змін. Наразі, законодавство розраховане на мирний час і потребує перегляду з урахуванням воєнних та повоєнних реалій.
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський20.12.25, 16:15 • 39391 перегляд