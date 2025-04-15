Давид Арахамія

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
ВАКС затвердив угоду з колишньою депутаткою Іриною Кормишкіною та її чоловіком. Їй призначено умовний термін, штраф 68 тис. грн та
зобов'язання сплатити 20 млн грн до бюджету і 2 млн грн на ЗСУ.
У Комітеті ВР з нацбезпеки спростував інформацію про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років. Нардеп
Саврасов заявив, що його "інтерв'ю" про такий законопроект - фейк.