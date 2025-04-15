Давид Арахамія

Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

У Комітеті ВР з нацбезпеки спростував інформацію про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років. Нардеп Саврасов заявив, що його "інтерв'ю" про такий законопроект - фейк.