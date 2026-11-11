"Є вікно можливостей" - Зеленський зробив заяву щодо завершення війни

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є вікно можливостей щодо завершення війни, адже у 2027 році може бути зміна політичного ландшафту у Європі, а тому всі учасники переговорного процесу працюють на результат. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає УНН.

Ситуація змін політичного ландшафту у Європі може бути у 2027 році. Так само ми бачимо, що зміни відбуваються у США. Тому сьогодні є вікно можливостей, коли всі ті учасники, які займаються переговорним процесом, які хочуть отримати результат ще до 2027 року. Тому один з переговорників і каже, що під час розмови негативу не було. Не менш важливо, що американці полетіли з конкретикою до путіна. Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін - сказав Зеленський.

Водночас Президент заявив, що не дуже вірить у прогрес у переговорах американців з путіним, проте "все одно надія є".

Ми розуміємо, з ким ми маємо справи, і що вони не будуть до всього позитивні. Але чи може бути прогрес? Так. Багато залежить сьогодні від формату діалогу американської сторони з російською стороною завтра - додав Зеленський.

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Учасник української делегації на переговорах в Абу-Дабі, народний депутат Давид Арахамія вважає, що можливе знаходження рішення до Нового року.