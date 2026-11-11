"Есть окно возможностей" — Зеленский сделал заявление относительно окончания войны

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас существует окно возможностей для завершения войны, поскольку в 2027 году может произойти изменение политического ландшафта в Европе, а потому все участники переговорного процесса работают на результат. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает УНН.

Ситуация с изменением политического ландшафта в Европе может произойти в 2027 году. Так же мы видим, что изменения происходят в США. Поэтому сегодня есть окно возможностей, когда все те участники, которые занимаются переговорным процессом, хотят получить результат еще до 2027 года. Поэтому один из переговорщиков и говорит, что во время разговора негатива не было. Не менее важно, что американцы полетели с конкретикой к путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретикой в Дублин - сказал Зеленский.

В то же время Президент заявил, что не очень верит в прогресс в переговорах американцев с путиным, однако "все равно надежда есть".

Мы понимаем, с кем мы имеем дело, и что они не будут ко всему относиться позитивно. Но может ли быть прогресс? Да. Многое сегодня зависит от формата диалога американской стороны с российской стороной завтра - добавил Зеленский.

Напомним

Участник украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, народный депутат Давид Арахамия считает, что решение может быть найдено до Нового года.