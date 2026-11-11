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"Есть окно возможностей" — Зеленский сделал заявление относительно окончания войны

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Зеленский заявил о шансе завершить войну до 2027 года из-за возможных изменений политического ландшафта в Европе и США. Он осторожно оценивает переговоры с россией.

"Есть окно возможностей" — Зеленский сделал заявление относительно окончания войны
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас существует окно возможностей для завершения войны, поскольку в 2027 году может произойти изменение политического ландшафта в Европе, а потому все участники переговорного процесса работают на результат. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает УНН. 

Ситуация с изменением политического ландшафта в Европе может произойти в 2027 году. Так же мы видим, что изменения происходят в США. Поэтому сегодня есть окно возможностей, когда все те участники, которые занимаются переговорным процессом, хотят получить результат еще до 2027 года. Поэтому один из переговорщиков и говорит, что во время разговора негатива не было. Не менее важно, что американцы полетели с конкретикой к путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретикой в Дублин 

- сказал Зеленский.

В то же время Президент заявил, что не очень верит в прогресс в переговорах американцев с путиным, однако "все равно надежда есть". 

Мы понимаем, с кем мы имеем дело, и что они не будут ко всему относиться позитивно. Но может ли быть прогресс? Да. Многое сегодня зависит от формата диалога американской стороны с российской стороной завтра 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Участник украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, народный депутат Давид Арахамия считает, что решение может быть найдено до Нового года.  

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Новый год
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Война в Украине
Владимир Путин
Республика Ирландия
Давид Арахамия
Абу-Даби
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина