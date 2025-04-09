Давид Арахамія

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

В Комитете ВР по нацбезопасности опровергли информацию о разработке законопроекта о постановке на военный учет с 14 лет. Народный депутат Саврасов заявил, что его "интервью" о таком законопроекте - фейк.