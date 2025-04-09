Давид Арахамія

Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие
сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
ВАКС утвердил соглашение с бывшим депутатом Ириной Кормышкиной и ее мужем. Ей назначен условный срок, штраф 68 тыс. грн и
обязательство уплатить 20 млн грн в бюджет и 2 млн грн на ВСУ.
В Комитете ВР по нацбезопасности опровергли информацию о разработке законопроекта о постановке на военный учет с 14 лет. Народный
депутат Саврасов заявил, что его "интервью" о таком законопроекте - фейк.