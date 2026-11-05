Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путину
Киев • УНН
В Белом доме Мелании Трамп вручили украинский орден после миссии в Олешках. В свою очередь первая леди США передала письма Зеленскому и путину.
В Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с украинской и российской делегациями по итогам гуманитарной миссии в Олешках. Официальные представители Киева — Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец — передали первой леди США Орден княгини Ольги I степени, передает УНН.
"У меня лишь одна просьба от имени всего украинского народа — продолжайте делать свою работу и поддерживать людей", — сказал Лубинец перед вручением ордена.
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В свою очередь представитель российского диктатора кирилл дмитриев привез в подарок Мелании Трамп рисунок якобы от 11-летней девочки из Олешек, которая переехала в РФ, с надписью "I LOVE MELANIA".
В свою очередь первая леди США передала официальным представителям Украины и РФ письма Владимиру Зеленскому и владимиру путину.
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