Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путину

$45.540.1351.250.19
ukenru
16:40 • 3442 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 14241 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 19462 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 26637 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 30123 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 28993 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 21882 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18182 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19356 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 34553 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 36778 просмотра
Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT5 ноября, 08:09 • 10046 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 27167 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 19113 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 13785 просмотра
публикации
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 14229 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 26629 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 13993 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 50744 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 53684 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
Германия
Реклама
УНН Lite
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 1248 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 5472 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 6050 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 6116 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 19313 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм
Техника
The Economist

Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путину

Киев • УНН

 • 3418 просмотра

В Белом доме Мелании Трамп вручили украинский орден после миссии в Олешках. В свою очередь первая леди США передала письма Зеленскому и путину.

Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путину
Дмитрий Лубинец и Мелания Трамп

В Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с украинской и российской делегациями по итогам гуманитарной миссии в Олешках. Официальные представители Киева — Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец — передали первой леди США Орден княгини Ольги I степени, передает УНН.

"У меня лишь одна просьба от имени всего украинского народа — продолжайте делать свою работу и поддерживать людей", — сказал Лубинец перед вручением ордена.

Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги04.11.26, 10:39 • 5832 просмотра

Добавим

В свою очередь представитель российского диктатора кирилл дмитриев привез в подарок Мелании Трамп рисунок якобы от 11-летней девочки из Олешек, которая переехала в РФ, с надписью "I LOVE MELANIA".

В свою очередь первая леди США передала официальным представителям Украины и РФ письма Владимиру Зеленскому и владимиру путину.

Почти 800 человек эвакуировали в рамках миссии в Олешках - Мелания Трамп02.11.26, 08:50 • 5065 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мелания Трамп
Война в Украине
Владимир Путин
Давид Арахамия
Владимир Зеленский
Украина