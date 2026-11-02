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The New York Times

Почти 800 человек эвакуировали в рамках миссии в Олешках - Мелания Трамп

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Во время перемирия в Олешках доставили гуманитарную помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Почти 800 человек эвакуировали в рамках миссии в Олешках - Мелания Трамп
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В рамках гуманитарной миссии и сопутствующего режима тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области эвакуировали почти 800 человек. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп, привлечённая к координации миссии, в ночь на 2 ноября, пишет УНН.

Подробности

"Прекращение огня завершается. Миссия была успешной: в регион доставили критически важную помощь и обеспечили эвакуацию почти 800 человек", — написала Мелания Трамп в X.

"От имени Америки я выражаю благодарность россии и Украине за их лидерство и сотрудничество в вопросе прекращения огня в Олешках. Я надеюсь, что Олешки послужат основой для прочного мира между обеими странами", — подчеркнула первая леди США.

Она указала, что "прекращение огня началось 27 октября 2026 года и завершилось 1 ноября 2026 года, как и планировалось".

Дополнение

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины в течение гуманитарной паузы обеспечивали режим тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договорённостей.

Благодаря этому гуманитарные грузы доставили по назначению, а жителей Олешек, которые выразили желание выехать, эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

По информации военных, во время перемирия россияне проводили ротацию личного состава, укрепляли оборонительные позиции и расширяли систему защиты от дронов на дорогах.

Кроме того, оккупанты наращивали логистическое обеспечение своих подразделений, в частности организовали подвоз боеприпасов.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Военное положение
Война в Украине
Олешки
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина