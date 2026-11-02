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росіяни використали гуманітарне перемир'я в Олешках для ротації військ і підвезення боєприпасів – Генштаб

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Під час гуманітарної паузи російські війська зміцнювали позиції, ротували підрозділи та підвозили боєприпаси. Україна забезпечила евакуацію жителів.

росіяни використали гуманітарне перемир'я в Олешках для ротації військ і підвезення боєприпасів – Генштаб

російські окупанти використали режим припинення вогню в Олешках на Херсонщині для зміцнення своїх позицій, ротації підрозділів і підвезення боєприпасів. Водночас українські військові дотримувалися домовленостей щодо гуманітарної паузи. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За інформацією військових, під час перемир'я росіяни проводили ротацію особового складу, укріплювали оборонні позиції та розширювали систему антидронового захисту на дорогах.

Крім того, окупанти нарощували логістичне забезпечення своїх підрозділів, зокрема організували підвезення боєприпасів.

Українські військові забезпечили проведення гуманітарної операції

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони України протягом гуманітарної паузи забезпечували режим тиші та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

Завдяки цьому гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а жителів Олешок, які виявили бажання виїхати, евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Таким чином, поки українська сторона забезпечувала проведення гуманітарної операції, російські війська, за даними Генштабу, використали припинення вогню для посилення власних військових спроможностей.

В окупованих Олешках завершився режим тиші, під час якого евакуювали цивільних і доставили гуманітарну допомогу01.11.26, 23:05 • 3676 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Евакуація
Війна в Україні
Олешки
Херсонська область
Україна