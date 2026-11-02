россияне использовали гуманитарное перемирие в Олешках для ротации войск и подвоза боеприпасов — Генштаб

российские оккупанты использовали режим прекращения огня в Олешках на Херсонщине для укрепления своих позиций, ротации подразделений и подвоза боеприпасов. В то же время украинские военнослужащие соблюдали договорённости о гуманитарной паузе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По информации военных, во время перемирия россияне проводили ротацию личного состава, укрепляли оборонительные позиции и расширяли систему защиты от дронов на дорогах.

Кроме того, оккупанты наращивали логистическое обеспечение своих подразделений, в частности организовали подвоз боеприпасов.

Украинские военнослужащие обеспечили проведение гуманитарной операции

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны Украины в течение гуманитарной паузы обеспечивали режим тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договорённостей.

Благодаря этому гуманитарные грузы доставили по назначению, а жителей Олешек, которые изъявили желание выехать, эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

Таким образом, пока украинская сторона обеспечивала проведение гуманитарной операции, российские войска, по данным Генштаба, использовали прекращение огня для усиления собственных военных возможностей.

В оккупированных Олешках завершился режим тишины, во время которого эвакуировали гражданских и доставили гуманитарную помощь