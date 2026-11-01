В оккупированных Олешках завершился режим тишины, во время которого эвакуировали гражданских и доставили гуманитарную помощь

В Херсонской области 1 ноября завершился режим тишины, действовавший с 27 октября и позволивший доставить гуманитарную помощь во временно оккупированные Олешки. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

По информации ОВА, гуманитарную операцию проводили во взаимодействии с российской стороной при координации первой леди США Мелании Трамп.

В течение этого периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Благодаря этому удалось организовать доставку помощи в город и оказать содействие гражданским жителям, которые хотели безопасно выехать из Олешек.

Стороны обсуждают продолжение гуманитарных мероприятий

В Херсонской ОВА отметили, что в настоящее время продолжается работа над возможностью проведения аналогичных гуманитарных операций в будущем.

Сейчас вместе с Яной Лантратовой прорабатываем возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и в дальнейшем помогать людям и спасать жизни — говорится в сообщении.

В то же время в ОВА не уточнили, сколько именно гражданских смогли покинуть оккупированный город и какие объемы гуманитарной помощи туда доставили.

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