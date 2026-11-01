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Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — Лубинец

Киев • УНН

 • 6350 просмотра

Жителей временно оккупированных Олешек доставили на подконтрольную Украине территорию. Команда омбудсмена определила их потребности и планирует новые миссии.

Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — Лубинец

Гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках (Херсонская область) успешно завершилась. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Детали

По его словам, люди "очень устали после сложной дороги, но в то же время счастливы".

Делятся пережитым, рассказывают о своих планах, говорят о том, что им сейчас нужно. Моя команда уже пообщалась с каждым и каждой, чтобы определить первоочередные потребности и необходимую помощь. И мы не останавливаемся на этой миссии. Вместе с уполномоченной по правам человека в рф Яной Лантратовой договорились продолжить работу над регулярными гуманитарными миссиями. Олешки должны стать первым шагом. Люди, которые живут вблизи линии фронта, нуждаются в постоянной поддержке. Будем работать, чтобы они ее получали

- написал омбудсмен.

Напомним

Накануне УНН провел репортаж о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках.

Прекращение огня в Олешках может открыть путь к миру - Сибига31.10.26, 21:40 • 3460 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Олешки
Херсонская область