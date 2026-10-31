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Прекращение огня в Олешках может открыть путь к миру - Сибига

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Министр иностранных дел назвал гуманитарную миссию в Олешках возможной мерой доверия. Украина готова к таким шагам, но ожидает взаимности от России.

Прекращение огня в Олешках может открыть путь к миру - Сибига

Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде и навсегда. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя гуманитарную миссию в Олешках, передает УНН.

Детали

Он добавил, что Украина готова к таким шагам, но ожидает того же и от россиян. Также Сибига отметил, что Украина особенно благодарна американской стороне и первой леди Мелании Трамп за посредничество.

Глава МИД также поблагодарил Папу Римского Льва XIV, украинских партнеров, министров и чиновников, которые помогли отреагировать на гуманитарную катастрофу в Олешках.

Также Андрей Сибига поблагодарил уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за координацию операции на местах.

Результаты в Олешках могут послужить мерой доверия и проложить путь к дальнейшим шагам в мирном процессе

- отметил Сибига.

Контекст

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще ночью 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов, показав видео с местными жителями.

Дополнительно

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским в Олешках.

В то же время Центр стратегических коммуникаций заявил, что российские пропагандисты инсценировали сюжет об эвакуации из Олешек.

Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)31.10.26, 15:41 • 31830 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Эвакуация
Мелания Трамп
российская пропаганда
Война в Украине
Давид Арахамия
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Украина