Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках
Київ • УНН
Режим тиші в окупованих Олешках триватиме до 22:59 1 листопада. Він потрібен для доставки допомоги та евакуації цивільних.
Один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія назвав терміни режиму тиші в межах проведення гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області, пише УНН.
В рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні
Що відомо про гуманітарну місію в Олешках
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу.
Лубінець ще вночі вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".
Речник Морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль вказав згодом, що станом на 9:00 27 жовтня противник дотримувався режиму тиші в межах проведення гуманітарної місії в Олешках.
Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.