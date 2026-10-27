Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках

Один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія назвав терміни режиму тиші в межах проведення гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області, пише УНН.

В рамках ініціативи першої леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України. Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні