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Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Режим тишины в оккупированных Олешках продлится до 22:59 1 ноября. Он необходим для доставки помощи и эвакуации гражданских.

Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках

Один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия назвал сроки режима тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области, пишет УНН.

В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на крупнейшем участке фронта на юге Украины. Это крупнейшая деэскалация с 2022 года. Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября. Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине

- написал Арахамия в соцсетях 27 октября.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. 

Лубинец ещё ночью указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Спикер Морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль указал впоследствии, что  по состоянию на 9:00 27 октября противник соблюдал режим тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках.

Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
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Мелания Трамп
Военное положение
Война в Украине
Давид Арахамия
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Украина