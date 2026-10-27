Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках
Киев • УНН
Режим тишины в оккупированных Олешках продлится до 22:59 1 ноября. Он необходим для доставки помощи и эвакуации гражданских.
Один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия назвал сроки режима тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области, пишет УНН.
В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на крупнейшем участке фронта на юге Украины. Это крупнейшая деэскалация с 2022 года. Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября. Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине
Что известно о гуманитарной миссии в Олешках
Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса.
Лубинец ещё ночью указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".
Спикер Морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль указал впоследствии, что по состоянию на 9:00 27 октября противник соблюдал режим тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках.
Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.