В окупованих Олешках розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії
Київ • УНН
Україна з 03:00 припинила вогонь в окупованих Олешках для доставки допомоги та безпечного пересування цивільних. Генштаб закликав довіряти лише офіційним даним.
В окупованих Олешках Херсонської області з 03:00 Україна запровадила режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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За його словами, режим тиші має створити умови для доставки гуманітарної допомоги жителям, які залишаються в місті, а також для організації безпечного пересування цивільного населення.
Головна мета операції – допомогти людям, які перебувають в окупації, забезпечити їхню безпеку та створити умови для порятунку.
Генштаб звернувся із важливим попередженням
Генеральний штаб ЗСУ закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.
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Військові наголосили на неприпустимості поширення неперевірених відомостей про маршрути, час та місця пересування цивільних і гуманітарних колон.
Такі дані можуть поставити під загрозу безпеку людей та проведення гуманітарних заходів.
Інформацію про подальший перебіг операції та можливість безпечного виїзду цивільних слід отримувати лише з офіційних джерел.
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