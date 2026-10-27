В оккупированных Олешках начался режим тишины для проведения гуманитарной миссии
Киев • УНН
Украина с 03:00 прекратила огонь в оккупированных Олешках для доставки помощи и безопасного передвижения гражданских лиц. Генштаб призвал доверять только официальным данным.
В оккупированных Олешках Херсонской области с 03:00 Украина ввела режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
По его словам, режим тишины должен создать условия для доставки гуманитарной помощи жителям, которые остаются в городе, а также для организации безопасного передвижения гражданского населения.
Главная цель операции – помочь людям, находящимся в оккупации, обеспечить их безопасность и создать условия для спасения.
Генштаб обратился с важным предупреждением
Генеральный штаб ВСУ призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.
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Военные подчеркнули недопустимость распространения непроверенных сведений о маршрутах, времени и местах передвижения гражданских и гуманитарных колонн.
Такие данные могут поставить под угрозу безопасность людей и проведение гуманитарных мероприятий.
Информацию о дальнейшем ходе операции и возможности безопасного выезда гражданских следует получать только из официальных источников.
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