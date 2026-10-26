Украина вводит режим тишины в Олешках для проведения гуманитарной операции

Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени вводит режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые в настоящее время находятся в городе, и подготовки к свободному перемещению гражданского населения из Олешек.

Всех призывают в этот период быть особенно осторожными в отношении информации, которую они получают и распространяют, и пользоваться официальными источниками.

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Не стоит доверять непроверенным сообщениям. Также не стоит распространять слухи о маршрутах, времени и месте перемещения людей и гуманитарных колонн.

Силы обороны Украины делают всё возможное для помощи жителям Олешек и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан, — говорится в сообщении.

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