Украина вводит режим тишины в Олешках для проведения гуманитарной операции
Киев • УНН
С 03:00 27 октября в Олешках будет действовать режим тишины для доставки помощи. Цель — подготовить безопасный выезд гражданских лиц.
Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени вводит режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые в настоящее время находятся в городе, и подготовки к свободному перемещению гражданского населения из Олешек.
Всех призывают в этот период быть особенно осторожными в отношении информации, которую они получают и распространяют, и пользоваться официальными источниками.
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Не стоит доверять непроверенным сообщениям. Также не стоит распространять слухи о маршрутах, времени и месте перемещения людей и гуманитарных колонн.
Силы обороны Украины делают всё возможное для помощи жителям Олешек и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан, — говорится в сообщении.
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