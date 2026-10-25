Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке гуманитарной миссии в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. В операции должны принять участие представители Украины, США и России, а главной задачей станет эвакуация заблокированных людей. Об этом глава государства заявил в интервью Алле Мазур для "ТСН. Тижня", пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, американская сторона предложила установить режим тишины с 27 октября на несколько дней. За это время гуманитарные миссии должны получить доступ к людям, а российская сторона — разминировать дороги.

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Президент сообщил, что уже дал соответствующие поручения омбудсмену, а также обсудил подготовку операции со Службой безопасности Украины и военными.

Россия может попытаться вывезти людей на свою территорию

Зеленский предупредил, что россияне могут использовать гуманитарную операцию, чтобы направить эвакуацию людей на территорию РФ.

Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать дороги так, чтобы эти люди пошли в сторону России и остались там. Они же не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей — заявил президент.

В то же время Украина рассчитывает эвакуировать хотя бы часть людей на подконтрольную ей территорию.

Главное — разблокировать людей, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться сюда, к нам, в Украину, которая им всё даст и поддержит — подчеркнул Зеленский.

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