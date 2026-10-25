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Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский

Киев • УНН

 • 6114 просмотра

Украина не согласится на ограничение армии, нейтральный статус или обмен территориями. В 2027 году стране понадобится 115 млрд евро.

Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский

Украина не согласится на ограничения численности своей армии или нейтральный статус в рамках возможных мирных договоренностей с россией. В то же время США продолжают поднимать вопрос территориального обмена. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Алле Мазур для "ТСН. Тижня", пишет УНН.

Детали

По словам президента, гарантии безопасности Украины не могут зависеть от требований российской стороны. Киев также не рассматривает возможности уступок в отношении собственных оборонных возможностей.

Наши гарантии безопасности — это наши гарантии безопасности, они не могут быть продиктованы российской стороной. Ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются

— подчеркнул Зеленский.

Территориальный вопрос и потребности Украины на 2027 год

Президент отметил, что вопрос территорий остается красной линией, а обсуждать его могут исключительно лидеры государств.

Американцы давно поднимают вопрос об обмене территориями, они называют это land swaps

— рассказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не соглашается на обмен территориями, хотя готова к переговорам относительно возможных предложений.

Мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Остальные вопросы — на уровне технических групп

— объяснил президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что в 2027 году Украине понадобится 115 млрд евро. По его словам, речь идет о потребности в финансировании в размере 70 млрд и еще 45 млрд евро.

Это не просто вызов, это не просто задача

— подчеркнул глава государства.

Украина, США и Россия договорились о переговорах в ноябре — Зеленский рассказал о результатах консультаций25.10.26, 20:34 • 4538 просмотров

Степан Гафтко

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