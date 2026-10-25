Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський

Україна не погодиться на обмеження чисельності своєї армії чи нейтральний статус у межах можливих мирних домовленостей із росією. Водночас США продовжують порушувати питання територіального обміну. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Аллі Мазур для "ТСН. Тижня", пише УНН.

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За словами президента, гарантії безпеки України не можуть залежати від вимог російської сторони. Київ також не розглядає можливості поступок щодо власних оборонних спроможностей.

Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки, вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що питання територій залишається червоною лінією, а обговорювати його можуть виключно лідери держав.

Американці давно піднімають питання щодо обміну територіями, вони це називають land swaps – розповів Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україна не погоджується на обмін територіями, хоча готова до переговорів щодо можливих пропозицій.

Ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення. Якщо територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп – пояснив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що у 2027 році Україні знадобиться 115 млрд євро. За його словами, йдеться про потребу у фінансуванні на 70 млрд та ще 45 млрд євро.

Це не просто виклик, це не просто завдання – наголосив глава держави.

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