Україна, США та росія домовилися про переговори в листопаді – Зеленський розповів про результати консультацій
Київ • УНН
Зеленський заявив про домовленість щодо переговорів України, США та росії в листопаді. США також відновили розвідобмін і роботу Starlink.
Україна, США та росія погодили проведення тристоронніх переговорів у листопаді на рівні переговорних груп. Водночас Сполучені Штати відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною, а системи Starlink і Starshield знову працюють без попередніх обмежень швидкості. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ТСН, пише УНН.
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За словами Зеленського, після консультацій в Осло американська делегація відвідала Санкт-Петербург, де отримала підтвердження готовності путіна до тристороннього формату переговорів.
Місце зустрічі поки не визначили. Серед варіантів розглядають Абу-Дабі та європейські країни. Україна наполягає на участі європейських партнерів.
Відновлення Starlink та розвідданих
Зеленський повідомив, що Starlink і Starshield відновили повноцінну роботу в суботу о 5:20. Під час перевірки зв'язок працював на швидкості руху 420 км/год, тоді як раніше обмеження становило близько 161 км/год.
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Крім того, США відновили повноцінне попередження України про російські удари. Однак питання постачання додаткових систем протиповітряної оборони залишається невирішеним.
Президент також заявив про прогрес у дипломатичних контактах, хоча причини готовності путіна до переговорів залишаються для нього незрозумілими.
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