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Маск заявив, що Україна порушила правила використання Starlink для ударів безпілотниками

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Ілон Маск стверджує, що Україна порушила умови Starlink, використовуючи сервіс для атак дронами. За його словами, лазівку закрили.

Маск заявив, що Україна порушила правила використання Starlink для ударів безпілотниками

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Українські військові порушили умови використання Starlink і застосовували його для ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей. Цю лазівку закрили минулого тижня", — стверджує він.

Маск наголосив, що використання Starlink — цивільного комерційного сервісу — для атак безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не було дозволене.

Водночас він зазначив, що Starlink відіграє важливу роль в обороні України, оскільки, за його словами, це єдина система зв’язку, яку наразі неможливо заглушити або знищити.

"Якби Starlink вимкнули, українська лінія фронту негайно б обвалилася. Це не погроза, а лише констатація факту", — написав Маск.

Він також заявив, що на початку повномасштабної війни Starlink допоміг Україні вистояти, коли інші засоби зв’язку були знищені або заглушені російськими військами.

Окремо Маск згадав Starshield — іншу систему, яка перебуває під контролем уряду США. За його словами, рішення щодо її використання ухвалює американська влада.

В Україні відновили роботу Starlink і Starshield до попереднього рівня швидкості - Зеленський24.10.26, 15:56 • 2936 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Starlink
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна