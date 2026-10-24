В Україні відновили роботу Starlink і Starshield до попереднього рівня швидкості - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що відновлення супутникового зв’язку Starlink і Starshield до попереднього рівня швидкості має важливе значення для фронтової логістики та захисту України від реактивних "Шахедів", пише УНН.

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"Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього звʼязку. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних "шахедів"", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що вранці була доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари.

"Перевірки ми провели: Старлінк, Старшилд працюють. Я дякую всім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв усе це серйозно і дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, усім медіа, Держдепу і Президенту", - додав Зеленський.

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