$45.0550.44
ukenru
11:43 • 3944 перегляди
Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок
10:47 • 9912 перегляди
Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики
09:44 • 12337 перегляди
95% броні для ОПК і енергетики та координаційний центр - роз'яснили зміни в бронюванні
08:37 • 14500 перегляди
Швидкість Starlink відновлено, до понад 400 км/год - міністр оборони
08:20 • 14277 перегляди
Сили оборони уразили пов'язані з ракетною програмою рф виробництва і літак - Генштаб
07:18 • 15564 перегляди
Нові переговори США, України і рф можливі в Абу-Дабі або Швейцарії - Reuters
24 жовтня, 05:29 • 18728 перегляди
101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні
24 жовтня, 00:58 • 31291 перегляди
Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту
23 жовтня, 23:56 • 28264 перегляди
Кінець війни наблизить лише дипломатичне вирішення питання Донбасу - Рубіо
23 жовтня, 21:21 • 26049 перегляди
Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.3м/с
69%
755мм
Популярнi новини
Я не граю в ігри з Трампом: Зеленський пояснив різницю між ним та путіним24 жовтня, 02:26 • 16884 перегляди
Що святкують 24 жовтня в Україні та світі24 жовтня, 02:57 • 9936 перегляди
Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"24 жовтня, 06:04 • 16968 перегляди
У Starlink фіксують відновлення роботи на понад 160 км/год - ексрадник міністра оборони06:52 • 16111 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів10:00 • 8512 перегляди
Публікації
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів10:00 • 9038 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 37934 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 43537 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 39499 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 45803 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Ілон Маск
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Крим
Реклама
УНН Lite
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto10:41 • 4090 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 09:10 • 4642 перегляди
Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"24 жовтня, 06:04 • 17252 перегляди
Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували23 жовтня, 18:46 • 26089 перегляди
Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінцяPhoto23 жовтня, 15:07 • 28923 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
MIM-104 Patriot

Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок

Київ • УНН

 • 3948 перегляди

Зеленський заявив, що Україні передали 24 ракети за останні 90 днів.

Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot за останні три місяці", тоді як їй потрібно набагато більше. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Я отримав від нашого стратегічного партнера 24 ракети протягом останніх 90 днів. Ми не плачемо і не кричимо, але це дуже важливо. Я просто намагаюся сказати, що кожна ракета важлива

Україна досі чекає на ракети-перехоплювачі та Starlink без обмежень - Зеленський24.10.26, 01:23 • 9456 переглядiв

На уточнення інтерв'юера, "чи ви кажете, що США зупинили Європу щодо надсилання вам перехоплювачів", Зеленський зазначив: "Не зупинили, але не підписали".

Адміністрація Трампа стримує постачання ракет до Patriot для України - WP20.10.26, 08:55 • 6553 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна