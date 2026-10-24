Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot за останні три місяці", тоді як їй потрібно набагато більше. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Я отримав від нашого стратегічного партнера 24 ракети протягом останніх 90 днів. Ми не плачемо і не кричимо, але це дуже важливо. Я просто намагаюся сказати, що кожна ракета важлива - сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News.

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На уточнення інтерв'юера, "чи ви кажете, що США зупинили Європу щодо надсилання вам перехоплювачів", Зеленський зазначив: "Не зупинили, але не підписали".

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