Адміністрація Трампа стримує постачання ракет до Patriot для України - WP

Адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту країни від російських ракетних атак та атак дронів, заявили чиновники 19 жовтня. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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"Принаймні деякі передачі ракет-перехоплювачів Patriot надходять з країн, дружніх Україні, що вимагає схвалення передачі міністра оборони Піта Гегсета", повідомляє американський чиновник та ще три особи, знайомі з ситуацією. Сполучені Штати зберігають контроль, оскільки зброя виробляється ними та постачається за кордон відповідно до угоди, яка передбачає, що передачі іншим країнам вимагають схвалення США.

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Чиновники заявили, що "Гегсет офіційно не відхилив передачі, але також не виконав необхідних кроків для їх схвалення". "Гегсет продовжував схвалювати певну допомогу США Україні", сказали вони.

Останніми днями Трамп неодноразово критикував Президента України Володимира Зеленського, пише видання. Трамп все частіше звинувачує Зеленського у своїх проблемах з високими цінами на енергоносії та погіршенні політичних перспектив напередодні проміжних виборів. Україна місяцями атакує російські нафтопереробні заводи, що є однією з її головних стратегій тиску на кремль, пише видання.

Війна США з Іраном, зазначає видання, створила величезний тиск на світові запаси ракет-перехоплювачів для Patriot, і Україна почала стикатися з дефіцитом. США схильні відправляти партії ракет-перехоплювачів невеликими партіями, часто по кілька разів, у міру їх виробництва, вказує видання.

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Україна та її партнери також шукають у світі інші запаси, спонукаючи країни пропонувати будь-які перехоплювачі, які вони можуть собі дозволити.

Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним для обговорення делікатної дипломатії, заявив, що США "продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами у прагненні до завершення війни".

Водночас, Україна зазнала неодноразових збоїв у своїх системах раннього попередження про атаки балістичними ракетами, які залежать від розвідувальних даних США.

На запитання, чи США все ще обмінюються розвідувальними даними з Україною, Трамп 19 жовтня відповів: "Ми обмінюємося розвідувальними даними. Ми багато чим ділимося. Ми багато дали Україні. Знаєте що, ми багато дали Україні. Вони нічого нам не дали".

Державний секретар США Марко Рубіо наполягав 19 жовтня, що в обміні розвідувальними даними США з Україною "не було жодної паузи".

На запитання про заяви України про відсутність ранніх попереджень про нещодавні атаки Рубіо відповів, що "кілька ночей тому" сталася "проблема з програмним забезпеченням", яку розслідує Європейське командування США.

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У своїй заяві високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що "не було жодних змін у політиці Міністерства війни щодо обміну розвідувальними даними чи будь-яких спроможностей, які ми дозволяємо європейцям надавати Україні".

Посадовець, який побажав залишитися анонімним для обговорення делікатних дипломатичних питань, заявив, що програма, за якою союзники НАТО постачають Україні зброю американського виробництва (PURL), "продовжується незмінно".

"Відносини між Трампом і Зеленським роками були нерівними. Але цього місяця вони суттєво погіршилися під час переговорів у Маямі між представниками двох урядів, коли українські чиновники відхилили зусилля Білого дому змусити їх припинити удари по російських енергетичних цілях, включаючи дизельні нафтопереробні заводи", заявили американські та українські чиновники.

Під час цієї зустрічі Трамп оголосив, що США уклали угоду з кремлем, яка скасувала санкції США на експорт російського дизельного палива.

Нафтові аналітики висловили сумнів, що угода матиме суттєвий вплив на ціни на дизельне паливо в США. Вони зазначили, що хоча українські ураження сприяли зростанню світової ціни на дизельне паливо, більшим фактором зростання цін стала війна США з Іраном та перебої зі світовими поставками нафти, спричинені зусиллями Ірану заблокувати Ормузьку протоку.

"Однак угода дала Трампу пряму зацікавленість у тому, щоб Україна не завдавала удару по російських нафтопереробних заводах, розпаливши напруженість між Києвом і Вашингтоном і, фактично, частково зблизивши адміністрацію Трампа з путіним", - ідеться у публікації.

"Публічні заяви Зеленського про те, що Трамп обирає іншу сторону, а Білий дім не на правильному "боці історії", загострили напруженість", заявили американські чиновники.

У понеділок Зеленський виступив перед сенаторами США під час групової телефонної розмови, під час якої обговорив виклики, з якими стикається Київ на тлі різкого погіршення відносин з Трампом.

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Кілька відомих республіканців дедалі більше критикують нещодавні поступки Трампа росії, особливо його п'ятничне рішення скасувати санкції, встановлені двопартійним законопроєктом, ухваленим на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, твердого прихильника України від Республіканської партії.