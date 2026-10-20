Адміністрація Трампа стримує постачання ракет до Patriot для України - WP

$44.860.0250.500.19
ukenru
05:37 • 3946 перегляди
Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios
04:31 • 14449 перегляди
Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT
01:52 • 25203 перегляди
Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
20 жовтня, 00:17 • 25230 перегляди
Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії
19 жовтня, 20:33 • 41653 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
19 жовтня, 18:19 • 42731 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
19 жовтня, 17:27 • 62025 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня
19 жовтня, 16:25 • 35196 перегляди
Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
19 жовтня, 15:28 • 33187 перегляди
Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
19 жовтня, 15:09 • 25396 перегляди
"Дістаємо подвійні аркуші" - Астаф’єва іронічно відповіла на хейт через Радіодиктант і доповнила допис ефектними фотоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.6м/с
92%
761мм
Популярнi новини
Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок - The Sun19 жовтня, 21:10 • 21630 перегляди
Ворог двічі атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині19 жовтня, 21:42 • 17003 перегляди
Кушнер і Віткофф запланували переговори в Норвегії щодо війни в Україні - Reuters19 жовтня, 22:13 • 5908 перегляди
Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитуванняPhoto19 жовтня, 23:15 • 8872 перегляди
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц04:15 • 7988 перегляди
Публікації
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 1600 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня19 жовтня, 17:27 • 61988 перегляди
Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної19 жовтня, 12:11 • 59716 перегляди
Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес
Ексклюзив
19 жовтня, 11:26 • 54010 перегляди
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд19 жовтня, 10:00 • 61158 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 29303 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 27507 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto19 жовтня, 16:45 • 26690 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19 жовтня, 16:33 • 36972 перегляди
Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 жовтня, 16:10 • 25263 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Опалення
The Washington Post

Адміністрація Трампа стримує постачання ракет до Patriot для України - WP

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Піт Гегсет, за повідомленням WP, не ухвалив кроків для схвалення передачі Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. США заявляють, що обмін розвідданими триває.

Адміністрація Трампа стримує постачання ракет до Patriot для України - WP

Адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту країни від російських ракетних атак та атак дронів, заявили чиновники 19 жовтня. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

"Принаймні деякі передачі ракет-перехоплювачів Patriot надходять з країн, дружніх Україні, що вимагає схвалення передачі міністра оборони Піта Гегсета", повідомляє американський чиновник та ще три особи, знайомі з ситуацією. Сполучені Штати зберігають контроль, оскільки зброя виробляється ними та постачається за кордон відповідно до угоди, яка передбачає, що передачі іншим країнам вимагають схвалення США.

США затримують поставки вже проплачених ракет до Patriot - Зеленський19.10.26, 03:07 • 6196 переглядiв

Чиновники заявили, що "Гегсет офіційно не відхилив передачі, але також не виконав необхідних кроків для їх схвалення". "Гегсет продовжував схвалювати певну допомогу США Україні", сказали вони.

Останніми днями Трамп неодноразово критикував Президента України Володимира Зеленського, пише видання. Трамп все частіше звинувачує Зеленського у своїх проблемах з високими цінами на енергоносії та погіршенні політичних перспектив напередодні проміжних виборів. Україна місяцями атакує російські нафтопереробні заводи, що є однією з її головних стратегій тиску на кремль, пише видання.

Війна США з Іраном, зазначає видання, створила величезний тиск на світові запаси ракет-перехоплювачів для Patriot, і Україна почала стикатися з дефіцитом. США схильні відправляти партії ракет-перехоплювачів невеликими партіями, часто по кілька разів, у міру їх виробництва, вказує видання.

Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ15.10.26, 18:14 • 17684 перегляди

Україна та її партнери також шукають у світі інші запаси, спонукаючи країни пропонувати будь-які перехоплювачі, які вони можуть собі дозволити.

Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним для обговорення делікатної дипломатії, заявив, що США "продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами у прагненні до завершення війни".

Водночас, Україна зазнала неодноразових збоїв у своїх системах раннього попередження про атаки балістичними ракетами, які залежать від розвідувальних даних США.

На запитання, чи США все ще обмінюються розвідувальними даними з Україною, Трамп 19 жовтня відповів: "Ми обмінюємося розвідувальними даними. Ми багато чим ділимося. Ми багато дали Україні. Знаєте що, ми багато дали Україні. Вони нічого нам не дали".

Державний секретар США Марко Рубіо наполягав 19 жовтня, що в обміні розвідувальними даними США з Україною "не було жодної паузи".

На запитання про заяви України про відсутність ранніх попереджень про нещодавні атаки Рубіо відповів, що "кілька ночей тому" сталася "проблема з програмним забезпеченням", яку розслідує Європейське командування США.

Рубіо не зміг підтвердити, що Україна не отримала попередження про балістику по Києву19.10.26, 09:59 • 5386 переглядiв

У своїй заяві високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що "не було жодних змін у політиці Міністерства війни щодо обміну розвідувальними даними чи будь-яких спроможностей, які ми дозволяємо європейцям надавати Україні".

Посадовець, який побажав залишитися анонімним для обговорення делікатних дипломатичних питань, заявив, що програма, за якою союзники НАТО постачають Україні зброю американського виробництва (PURL), "продовжується незмінно".

"Відносини між Трампом і Зеленським роками були нерівними. Але цього місяця вони суттєво погіршилися під час переговорів у Маямі між представниками двох урядів, коли українські чиновники відхилили зусилля Білого дому змусити їх припинити удари по російських енергетичних цілях, включаючи дизельні нафтопереробні заводи", заявили американські та українські чиновники.

Під час цієї зустрічі Трамп оголосив, що США уклали угоду з кремлем, яка скасувала санкції США на експорт російського дизельного палива. 

Нафтові аналітики висловили сумнів, що угода матиме суттєвий вплив на ціни на дизельне паливо в США. Вони зазначили, що хоча українські ураження сприяли зростанню світової ціни на дизельне паливо, більшим фактором зростання цін стала війна США з Іраном та перебої зі світовими поставками нафти, спричинені зусиллями Ірану заблокувати Ормузьку протоку.

"Однак угода дала Трампу пряму зацікавленість у тому, щоб Україна не завдавала удару по російських нафтопереробних заводах, розпаливши напруженість між Києвом і Вашингтоном і, фактично, частково зблизивши адміністрацію Трампа з путіним", - ідеться у публікації.

"Публічні заяви Зеленського про те, що Трамп обирає іншу сторону, а Білий дім не на правильному "боці історії", загострили напруженість", заявили американські чиновники.

У понеділок Зеленський виступив перед сенаторами США під час групової телефонної розмови, під час якої обговорив виклики, з якими стикається Київ на тлі різкого погіршення відносин з Трампом.

Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios20.10.26, 05:25 • 3900 переглядiв

Кілька відомих республіканців дедалі більше критикують нещодавні поступки Трампа росії, особливо його п'ятничне рішення скасувати санкції, встановлені двопартійним законопроєктом, ухваленим на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, твердого прихильника України від Республіканської партії.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Пентагон
Білий дім
НАТО
Ліндсі Грем
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран