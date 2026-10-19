США затримують поставки вже проплачених ракет до Patriot - Зеленський
Київ • УНН
США нині передають Україні 12 ракет до Patriot на місяць - учетверо менше, ніж за Байдена. Київ запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot.
США нині постачають Україні лише 12 ракет до систем Patriot на місяць, що приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації екс-президента Джо Байдена. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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При цьому, за його словами, частину постачань, які Україна вже оплатила, досі не погодили.
Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту - ні. І це не технічне питання
Він також підкреслив, що запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot для захисту українських об'єктів.
"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", - розповів Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою.
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