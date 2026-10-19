США затримують поставки вже проплачених ракет до Patriot - Зеленський

$44.8950.31
ukenru
22:03 • 9730 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
21:32 • 11224 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
20:19 • 14756 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 30931 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 41020 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 37129 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
18 жовтня, 10:44 • 29726 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
18 жовтня, 10:29 • 22579 перегляди
Українка виборола срібло Кубка світу з фехтування
Ексклюзив
18 жовтня, 10:17 • 18132 перегляди
Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 35455 перегляди
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.1м/с
97%
753мм
Популярнi новини
"Закриймо двері ЄС для росіян уже зараз": Сибіга закликав заборонити в’їзд росіян до Європи18 жовтня, 15:00 • 7446 перегляди
Зеленський зустрівся з Драпатим: була доповідь про активну оборону на трьох напрямках фронтуVideo18 жовтня, 15:40 • 13476 перегляди
Заяви Зеленського про Starlink є безвідповідальними - міністр фінансів США Бессент18 жовтня, 18:07 • 11500 перегляди
Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"19:06 • 10098 перегляди
Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph20:06 • 10112 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 35460 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 36974 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 35538 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 67334 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 70237 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Київська область
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 22128 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 22824 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 27388 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 44976 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 47923 перегляди
Актуальне
Starlink
МіГ-29
Шахед-136
Financial Times
The Guardian

США затримують поставки вже проплачених ракет до Patriot - Зеленський

Київ • УНН

 • 88 перегляди

США нині передають Україні 12 ракет до Patriot на місяць - учетверо менше, ніж за Байдена. Київ запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot.

США затримують поставки вже проплачених ракет до Patriot - Зеленський

США нині постачають Україні лише 12 ракет до систем Patriot на місяць, що приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації екс-президента Джо Байдена. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

При цьому, за його словами, частину постачань, які Україна вже оплатила, досі не погодили.

Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту - ні. І це не технічне питання

- сказав глава держави.

Він також підкреслив, що запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot для захисту українських об'єктів.

"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", - розповів Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою.

Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYT18.10.26, 03:53 • 24215 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна