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The Guardian

Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкою

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Президент заявив, що без підтримки США Україні буде складно вистояти. Він сподівається на зміну ставлення Трампа до путіна.

Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкою

Офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Meet the Press" на телеканалі NBC News, передає УНН.

Деталі

Без підтримки США це дуже складно. Але якщо США підтримають путіна - це буде історична помилка і велика трагедія… Якщо США офіційно стануть на бік росії, якщо ці дві країни будуть разом - звичайно, ми не переможемо і ми не зможемо вистояти

- зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп "змінить свої рішення" щодо росії.

Ми чекаємо з самого початку його президентського терміну, що він змінить своє ставлення до путіна

 - додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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