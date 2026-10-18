Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкою

Офіційний перехід США на бік росії у її війні проти України означав би велику трагедію і став би історичною помилкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Meet the Press" на телеканалі NBC News, передає УНН.

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Без підтримки США це дуже складно. Але якщо США підтримають путіна - це буде історична помилка і велика трагедія… Якщо США офіційно стануть на бік росії, якщо ці дві країни будуть разом - звичайно, ми не переможемо і ми не зможемо вистояти - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп "змінить свої рішення" щодо росії.

Ми чекаємо з самого початку його президентського терміну, що він змінить своє ставлення до путіна - додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.