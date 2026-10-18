Зеленский: переход США на сторону россии станет исторической ошибкой
Киев • УНН
Президент заявил, что без поддержки США Украине будет сложно выстоять. Он надеется на изменение отношения Трампа к путину.
Официальный переход США на сторону россии в ее войне против Украины означал бы большую трагедию и стал бы исторической ошибкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Meet the Press" на телеканале NBC News, передает УНН.
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Без поддержки США это очень сложно. Но если США поддержат путина - это будет исторической ошибкой и большой трагедией… Если США официально встанут на сторону россии, если эти две страны будут вместе - конечно, мы не победим и не сможем выстоять
Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп "изменит свои решения" в отношении россии.
Мы с самого начала его президентского срока ждем, что он изменит свое отношение к путину
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.