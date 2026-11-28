Цены на топливо резко пошли вниз - сколько стоят бензин, дизель и автогаз 28 ноября
Киев • УНН
28 ноября сети АЗС снизили цены на топливо до 6 гривен за литр. Автогаз подешевел на 1 гривну.
В субботу, 28 ноября, на украинских АЗС фиксируется обвал цен — в некоторых случаях на 4–6 гривен за литр, пишет УНН.
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После замедления падения цен на топливо в пятницу, 27 ноября, уже в субботу, 28 ноября, цены на топливо в Украине обвалились в некоторых случаях вплоть до 6 гривен. Также цены на автогаз упали на 1 гривну.
Сеть АЗС OKKO:
- бензин Pulls 100: 91,90 гривны (- 3 гривны);
- бензин Pulls 95: 84,90 гривны (-3 гривны);
- бензин А-95 Евро: 81,90 гривны (-3 гривны);
- ДТ Pulls: 99,90 гривны (-3 гривны);
- ДТ Евро: 96,90 гривны (-3 гривны);
- газ: 62,90 гривны (-1 гривна).
Сеть АЗС WOG:
- бензин 100: 91,90 гривны (- 3 гривны);
- бензин 95 (Mustang): 84,90 гривны (- 3 гривны);
- бензин 95 Евро: 81,90 гривны (- 3 гривны);
- ДТ Mustang: 104,90 гривны;
- ДТ Евро-5: 96,90 гривны (- 3 гривны);
- газ: 61,90 гривны (-1 гривна).
Сеть АЗС SOCAR:
- бензин NANO 100: 95,90 гривны;
- бензин NANO 95: 88,90 гривны;
- бензин А-95: 85,90 гривны;
- ДТ NANO: 101 гривна;
- газ: 62,90 гривны.
Сеть АЗС "Укрнафта":
- бензин 95 (Energy): 79,90 гривны;
- бензин А-95: 79,90 гривны;
- бензин А-92: 77,90 гривны;
- ДТ (Energy): 93,90 гривны;
- ДТ: 93,90 гривны;
- газ: 60,90 гривны.
Сеть АЗС UPG:
- бензин UPG 100: 87,90 гривны (-6 гривен);
- бензин UPG 95: 78,90 гривны (-5 гривен);
- бензин A-95: 76,90 гривны (-4 гривны);
- ДТ upgDIESEL: 93,90 гривны (-4 гривны);
- ДТ EURO DIESEL: 91,46 гривны (-4 гривны);
- газ: 60,90 гривны (-1 гривна).
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