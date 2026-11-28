В субботу, 28 ноября, на украинских АЗС фиксируется обвал цен — в некоторых случаях на 4–6 гривен за литр, пишет УНН.

Подробности

После замедления падения цен на топливо в пятницу, 27 ноября, уже в субботу, 28 ноября, цены на топливо в Украине обвалились в некоторых случаях вплоть до 6 гривен. Также цены на автогаз упали на 1 гривну.

Сеть АЗС OKKO:

бензин Pulls 100: 91,90 гривны (- 3 гривны);

бензин Pulls 95: 84,90 гривны (-3 гривны);

бензин А-95 Евро: 81,90 гривны (-3 гривны);

ДТ Pulls: 99,90 гривны (-3 гривны);

ДТ Евро: 96,90 гривны (-3 гривны);

газ: 62,90 гривны (-1 гривна).

Сеть АЗС WOG:

бензин 100: 91,90 гривны (- 3 гривны);

бензин 95 (Mustang): 84,90 гривны (- 3 гривны);

бензин 95 Евро: 81,90 гривны (- 3 гривны);

ДТ Mustang: 104,90 гривны;

ДТ Евро-5: 96,90 гривны (- 3 гривны);

газ: 61,90 гривны (-1 гривна).

Сеть АЗС SOCAR:

бензин NANO 100: 95,90 гривны;

бензин NANO 95: 88,90 гривны;

бензин А-95: 85,90 гривны;

ДТ NANO: 101 гривна;

газ: 62,90 гривны.

Сеть АЗС "Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 79,90 гривны;

бензин А-95: 79,90 гривны;

бензин А-92: 77,90 гривны;

ДТ (Energy): 93,90 гривны;

ДТ: 93,90 гривны;

газ: 60,90 гривны.

Сеть АЗС UPG:

бензин UPG 100: 87,90 гривны (-6 гривен);

бензин UPG 95: 78,90 гривны (-5 гривен);

бензин A-95: 76,90 гривны (-4 гривны);

ДТ upgDIESEL: 93,90 гривны (-4 гривны);

ДТ EURO DIESEL: 91,46 гривны (-4 гривны);

газ: 60,90 гривны (-1 гривна).

Украина увеличила экспорт нефти в 11 раз: кто её покупает и почему страна продаёт сырьё вместо топлива