Американская певица и бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер рассталась со своим женихом, бывшим профессиональным регбистом Томом Эвансом, после 7 лет отношений и 3 лет помолвки. Об этом сообщает E! News со ссылкой на заявление спортсмена в Instagram, пишет УНН.

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О расставании 41-летний Эванс объявил 27 ноября. Из его слов следует, что инициатором прекращения отношений стала именно певица.

С тяжелым сердцем сообщаю, что мы с Николь больше не вместе. После 7 лет любви, преданности и веры в совместное будущее это невероятно тяжелое время – написал Эванс.

Он также признался, что надеялся на другое развитие событий, однако уважает решение Николь и желает ей счастья. Сама певица пока публично не прокомментировала расставание.

От знакомства на телешоу до отмененной помолвки

Шерзингер и Эванс познакомились в 2019 году во время съемок шоу "X-Factor: Celebrity". В январе 2020 года они впервые официально появились на красной дорожке как пара.

В июне 2023 года спортсмен сделал певице предложение на пляже, после чего она опубликовала романтические фотографии с подписью "Я сказала да".

Еще в конце сентября 2026 года пара демонстрировала нежные чувства во время совместной поездки в Париж. Тогда Шерзингер опубликовала видео их танца на улице французской столицы.

Причин расставания после 7 лет отношений бывшие возлюбленные не раскрыли.

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