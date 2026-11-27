На Покровском направлении украинские военнослужащие уничтожили почти 50 оккупантов — Генштаб
Киев • УНН
Генштаб зафиксировал 134 боевых столкновения и почти 5 тысяч атак дронами. На Покровском направлении уничтожены 49 оккупантов.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 134 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе, украинские военные на Покровском направлении ликвидировали 49 оккупантов, еще 17 — ранили, передает УНН.
Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 4940 дронов-камикадзе и осуществил 1526 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели одно штурмовое действие и нанесли один авиаудар, сбросив две КАБ, а также осуществили 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Охримовки, Варваровки и Радьковки.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Четыре попытки захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в направлении Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны остановили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука и в направлении Николаевки.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 11 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Миколайполья, Новопавловки, Кучерова Яра.
Семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ганнивка, Черниговка, Мирное, Молодецкое и в направлении Сергеевки, Новопавловки. Одна из этих попыток еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 49 оккупантов, 17 — ранены; уничтожены пять единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, пять специальных средств, 18 пунктов управления БПЛА, два склада боеприпасов и 20 укрытий противника. Повреждены 13 единиц автомобильной техники, четыре орудия, одно специальное средство, 10 пунктов управления БПЛА и 124 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 165 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали пять вражеских атак в направлении населенных пунктов Новое Запорожье, Долинка и в районах Доброполья, Горького, Чаривного, Белогорья. Продолжается бой.
На Ореховском направлении враг совершил три штурмовых действия в районе Малой Токмачки и в направлении населенных пунктов Павловка, Лукьяновское.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Россия за сутки потеряла 2262 военнослужащих, более 1300 дронов и сотни единиц военной техники27.11.26, 07:19 • 5340 просмотров