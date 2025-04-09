Террористы нанесли 493 удара по Запорожской области в течение суток. Зафиксировано 5 авиаударов, 288 атак беспилотников, 5 обстрелов из РСЗО и 195 артиллерийских обстрелов, повреждена инфраструктура.
Российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека, пятеро ранены, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
За сутки российские войска нанесли 510 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.
За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.
За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.
За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.
За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.
Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.
Пожилая женщина погибла после того, как российские войска атаковали Запорожскую область почти 180 раз.
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Россияне обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, зафиксировав 104 обстрела, включая артиллерию, ракеты и беспилотники, разрушив некоторые жилые дома и инфраструктуру, но не вызвав никаких жертв.
За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.
российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.