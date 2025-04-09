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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28069 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

Террористы нанесли 493 удара по Запорожской области в течение суток. Зафиксировано 5 авиаударов, 288 атак беспилотников, 5 обстрелов из РСЗО и 195 артиллерийских обстрелов, повреждена инфраструктура.

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Два человека погибли, пятеро ранены в результате обстрелов Запорожского района

Российские оккупанты нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли два человека, пятеро ранены, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Оккупанты совершили 510 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За сутки российские войска нанесли 510 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура, жертв среди гражданских нет.

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За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

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за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.

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На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

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На Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.

Война • 15 апреля, 16:55 • 24105 просмотра

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.

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россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

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На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.

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Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.

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россияне за сутки почти 180 раз ударили по Запорожской области: погибла пожилая женщина

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