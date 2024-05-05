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За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб
За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции
17-летний парень, подозреваемый в нападении на европейского политика СДПГ Матиаса Экке во время избирательной кампании в Дрездене, сдался полиции.
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина
88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.
Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ
Трамп сравнил правительство Байдена с гестапо нацистской Германии, обвинив его в том, что он руководит "гестаповским правительством" и причастен к уголовным делам против него.
На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения
Вражеские обстрелы повредили социальное и два учебных заведения в райцентре Никополь Днепропетровской области.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом, чтобы отпраздновать 60-летие франко-китайских дипломатических отношений и встретиться с Эммануэлем Макроном.
Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"
Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в фильмах "Титаник" и трилогии "Властелин колец", умер в возрасте 79 лет.
Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины
Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.
"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму
Партизанское движение "Атеш" зафиксировало переброску реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" захватчиками в сторону Херсонской области.
Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА
Два человека получили ранения, еще одна женщина может находиться под завалами в результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области, в результате которого повреждены жилые дома.