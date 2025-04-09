Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела пятерых пленных украинских военных возле Угледара. По данным прокуратуры, оккупанты убили безоружных бойцов ВСУ после их захвата в плен.
российские войска провели массированный штурм на направлении Левадного после захвата Угледара, вклинившись в оборону ВСУ. Командные высоты остаются под контролем украинских сил.
В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.
Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.
За сутки произошло 210 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 62 авиаудара и более 4060 обстрелов, потеряв 1530 человек.
Генштаб сообщает о 191 боевом столкновении вдоль линии фронта за сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 90 атак.
Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.
DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.
российские военные массово применяют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации атак на украинские позиции. Это помогло рф сократить технологический разрыв.
Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.
Представитель Сил обороны Юга сообщил о подготовке рф к новым атакам на юге Украины. Враг перебрасывает войска и проводит разведку, чтобы взять под контроль логистические пути в Запорожской области.
123 бригада теробороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона Игоря Гриба. Журналист заявил о самоубийстве комбата после отступления батальона из Угледара.
Минобороны Великобритании сообщает, что после Угледара российские войска предположительно могут нацелиться на Великую Новоселку в Запорожской области.
По данным ВВС, 155-я и 40-я бригады морской пехоты рф могли потерять до 40% личного состава при штурме Угледара. Общие потери оцениваются в 2100 человек, включая погибших, раненых и пропавших без вести.
Президент Украины заявил, что Курская операция добавляет мотивации партнерам поддерживать Украину и давить на россию. Зеленский встретился с военными в Сумской области, которые воюют на Курщине.
Президент Зеленский прокомментировал вывод ВСУ из Угледара, отметив приоритет сохранения жизней военных. Он подчеркнул необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия для усиления обороны.
Силы обороны вышли из Угледара для минимизации потерь. Пресс-офицер 72-й бригады заявил, что дальнейшее удержание города было бы критически тяжелым для украинских подразделений.
Президент Зеленский провел разговор с Главкомом Сырским по сложной ситуации в Донецкой области. Он поблагодарил военных за стойкость и подчеркнул необходимость большего давления на Россию со стороны партнеров.
Противник направил резервы для фланговых ударов на Угледар, истощив оборону ВСУ. Командование разрешило вывести подразделения из города для сохранения личного состава и техники.
Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация на поле боя в Украине сложная. По его словам, потери россиян составляют около 1000 убитых или раненых ежедневно, в дополнение к 500 000 общих потерь.
В Угледаре Донецкой области продолжаются активные бои, ситуация остается тяжелой. россияне пытаются создать впечатление захвата города, но боевые действия продолжаются, доставка гуманитарной помощи затруднена.
На фронте произошло 189 боевых столкновений за минувшие сутки. Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 43 атаки противника.
Генштаб ВСУ сообщает о 80 боевых столкновениях за сутки. Украинские защитники отражают атаки оккупантов на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях, враг применяет авиацию.
За сутки произошло 153 боевых столкновения, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 88 авиаударов и более 4400 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки противника.
За сутки произошло 136 боевых столкновений, активнее всего на Покровском и Кураховском направлениях. россия нанесла 70 авиаударов, использовала 628 дронов-камикадзе и осуществила более 3300 обстрелов.
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.
Иван Винник поблагодарил побратимов за совместную работу после увольнения с должности командира 72-й бригады. Ранее сообщалось о его назначении на высшую должность для передачи боевого опыта.
Генштаб сообщает о 136 боевых столкновениях за сутки. Ситуация остается напряженной на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.