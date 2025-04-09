Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

За сутки произошло 153 боевых столкновения, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 88 авиаударов и более 4400 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки противника.