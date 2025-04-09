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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28983 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела пятерых пленных украинских военных возле Угледара. По данным прокуратуры, оккупанты убили безоружных бойцов ВСУ после их захвата в плен.

Война • 22 ноября, 17:47 • 25973 просмотра

После захвата Угледара рф провела массированные штурмовые действия и имела частичный успех - Силы обороны Юга

российские войска провели массированный штурм на направлении Левадного после захвата Угледара, вклинившись в оборону ВСУ. Командные высоты остаются под контролем украинских сил.

Война • 27 октября, 10:32 • 20567 просмотра

Армия рф убила двух детей и женщину в Покровском районе Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.

Война • 22 октября, 08:10 • 30247 просмотра

Украина вернула 501 павшего воина

Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.

Война • 18 октября, 12:27 • 28232 просмотра

На фронте произошло более 200 боев за сутки, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях

За сутки произошло 210 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 62 авиаудара и более 4060 обстрелов, потеряв 1530 человек.

Война • 18 октября, 05:31 • 19929 просмотра

Вдоль линии фронта количество боестолкновений возросло до 191, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Генштаб сообщает о 191 боевом столкновении вдоль линии фронта за сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 90 атак.

Война • 17 октября, 20:55 • 22709 просмотра

Ситуация в районе Часового Яра критически сложная - представитель пресс-службы 24-й ОМБр

Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.

Война • 14 октября, 06:48 • 17020 просмотра

Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.

Война • 14 октября, 00:13 • 60186 просмотра

Нелегальные терминалы Starlink помогают россии в войне против Украины - The Washington Post

российские военные массово применяют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации атак на украинские позиции. Это помогло рф сократить технологический разрыв.

Война • 12 октября, 23:22 • 44126 просмотра

Армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели - британская разведка

Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.

Война • 11 октября, 14:29 • 15474 просмотра

рф готовит новые штурмовые группы под Ореховым и Роботиным - спикер Сил обороны Юга

Представитель Сил обороны Юга сообщил о подготовке рф к новым атакам на юге Украины. Враг перебрасывает войска и проводит разведку, чтобы взять под контроль логистические пути в Запорожской области.

Война • 5 октября, 13:45 • 21281 просмотра

Гибель командира 186 батальона Гриба: проводится служебное расследование

123 бригада теробороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186 батальона Игоря Гриба. Журналист заявил о самоубийстве комбата после отступления батальона из Угледара.

Война • 5 октября, 12:41 • 31773 просмотра

Британская разведка назвала наступления вероятную цель россиян после Угледара

Минобороны Великобритании сообщает, что после Угледара российские войска предположительно могут нацелиться на Великую Новоселку в Запорожской области.

Война • 5 октября, 09:45 • 19334 просмотра

Катастрофа морской пехоты: СМИ озвучило потери рф в Угледаре

По данным ВВС, 155-я и 40-я бригады морской пехоты рф могли потерять до 40% личного состава при штурме Угледара. Общие потери оцениваются в 2100 человек, включая погибших, раненых и пропавших без вести.

Война • 4 октября, 17:27 • 19463 просмотра

Добавляет мотивации партнерам быть более решительными и давить на россию: Зеленский о Курской операции

Президент Украины заявил, что Курская операция добавляет мотивации партнерам поддерживать Украину и давить на россию. Зеленский встретился с военными в Сумской области, которые воюют на Курщине.

Война • 4 октября, 15:59 • 19074 просмотра

Зеленский о выходе ВСУ из Угледара: жизни бойцов важнее, чем любые застройки

Президент Зеленский прокомментировал вывод ВСУ из Угледара, отметив приоритет сохранения жизней военных. Он подчеркнул необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия для усиления обороны.

Война • 3 октября, 13:30 • 14958 просмотра

72-я бригада об уходе из Угледара: "Дальше держать город было бы критически трудно"

Силы обороны вышли из Угледара для минимизации потерь. Пресс-офицер 72-й бригады заявил, что дальнейшее удержание города было бы критически тяжелым для украинских подразделений.

Война • 3 октября, 09:55 • 13441 просмотра

Несколько раз говорил сегодня с Головкомом. Прежде всего - по Донецкой области - Зеленский

Президент Зеленский провел разговор с Главкомом Сырским по сложной ситуации в Донецкой области. Он поблагодарил военных за стойкость и подчеркнул необходимость большего давления на Россию со стороны партнеров.

Война • 2 октября, 17:39 • 17187 просмотра

Высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара - ОСУВ "Хортица"

Противник направил резервы для фланговых ударов на Угледар, истощив оборону ВСУ. Командование разрешило вывести подразделения из города для сохранения личного состава и техники.

Война • 2 октября, 09:57 • 13846 просмотра

72-я бригада опровергает полный захват Угледара оккупантами - СМИ

Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.

Война • 1 октября, 19:31 • 42797 просмотра

Ситуация на поле боя сложная, но потери рф составляют примерно 1 тыс. убитых или раненых в день - Рютте

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация на поле боя в Украине сложная. По его словам, потери россиян составляют около 1000 убитых или раненых ежедневно, в дополнение к 500 000 общих потерь.

Война • 1 октября, 15:09 • 16998 просмотра

В Угледаре продолжаются активные бои, ситуация тяжелая - руководитель ЦПД

В Угледаре Донецкой области продолжаются активные бои, ситуация остается тяжелой. россияне пытаются создать впечатление захвата города, но боевые действия продолжаются, доставка гуманитарной помощи затруднена.

Война • 1 октября, 11:46 • 14727 просмотра

Генштаб: за сутки 189 боев, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

На фронте произошло 189 боевых столкновений за минувшие сутки. Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 43 атаки противника.

Война • 1 октября, 05:29 • 16626 просмотра

Ситуация на фронте остается напряженной: уже 80 боевых столкновений за сутки

Генштаб ВСУ сообщает о 80 боевых столкновениях за сутки. Украинские защитники отражают атаки оккупантов на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях, враг применяет авиацию.

Война • 30 сентября, 15:09 • 16322 просмотра

Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

За сутки произошло 153 боевых столкновения, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 88 авиаударов и более 4400 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки противника.

Война • 30 сентября, 05:56 • 19428 просмотра

На фронте произошло 136 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

За сутки произошло 136 боевых столкновений, активнее всего на Покровском и Кураховском направлениях. россия нанесла 70 авиаударов, использовала 628 дронов-камикадзе и осуществила более 3300 обстрелов.

Война • 29 сентября, 20:02 • 41897 просмотра

Генштаб: за сутки произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

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Уволили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар: что известно

Иван Винник поблагодарил побратимов за совместную работу после увольнения с должности командира 72-й бригады. Ранее сообщалось о его назначении на высшую должность для передачи боевого опыта.

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На фронте произошло 136 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной - Генштаб

Генштаб сообщает о 136 боевых столкновениях за сутки. Ситуация остается напряженной на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия.

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