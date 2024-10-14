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Ситуация в районе Часового Яра критически сложная - представитель пресс-службы 24-й ОМБр

Ситуация в районе Часового Яра критически сложная - представитель пресс-службы 24-й ОМБр

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 06:48  •  3128 просмотра

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Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.

В районе Часового Яра в Донецкой области ситуация критически сложная. Враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушают КАБами. Об этом заявил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какая сейчас ситуация в районе Часового Яра, Петричак ответил: «По состоянию на сейчас ситуация критически сложная, потому что за последние три недели не было ни одного дня, когда оккупанты не устраивали штурмы. За день их может быть 3-4. Вместе с тем враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушается КАБами».

По его словам, украинская сторона наблюдает, что регулярно, кроме КАБов прилетают и неуправляемые авиационные ракеты, которые перемешивают город с землей и охотятся на украинских воинов.

«На данный момент линия фронта остается неизменной, пролегает по каналу Северский Донец - Донбасс, но ситуация там критически тяжелая», - сказал Петричак.

Дополнение

DeepState сообщал, что агрессор продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кремневого, в Цукурино и Золотой Ниве.

12 октября начальник разведки артиллерии 4-й бригады «Рубеж» капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко заявлял, что российские оккупанты чрезвычайно сильно давят, используя все доступные ресурсы, на восточном фронте.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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