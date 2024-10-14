Ворог просунувся на кількох напрямках - DeepState
Київ • УНН
DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.
Агресор просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.
росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState13.10.24, 10:09 • 24102 перегляди