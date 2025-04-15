DeepStateMap.Live

За даними DeepState, російські війська досягли успіхів у чотирьох населених пунктах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та Надіївки.
Лінія зіткнення в Торецьку динамічна, ЗСУ не проводили контрнаступ. Ворог просунувся біля Бурлацького та знищив шахту "Центральна", ускладнюючи оборону.
Ворожі війська змогли просунутися в районі Курилівки.
Сили оборони України успішно відбили наступ противника в районі Западного та Успенівки.
Зафіксовано просування ворожих підрозділів в районах Бурлацького, Привільного та Свердлікового.
Ворожі війська посилили наступ на кількох напрямках та захопили Времівку і частину Великої Новосілки. Також ворог просунувся в районі Торецького, Котлиного, біля Надіївки, Петропавлівки та Слов'янки.
Терористи досягли просування на кількох ділянках фронту. Зафіксовано збільшення активності ворога в районі Котлиного, Удачного, Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.
російські війська окупували Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію. Також загарбники просунулися у районі Дворічної, Западного, Курахового та Ясенового.
DeepState повідомляє про просування російських військ у Торецьку, Піщаному, Воздвиженці та інших населених пунктах Донецької області. Активність ворога також зафіксована в районі Махновки.
Ворожі війська здійснили просування в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній та інших населених пунктах. Також зафіксована активність ворога в районі Махновки.
Ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
Командування ЗСУ ухвалило рішення про виведення підрозділів з району Успенівки та Трудового для уникнення оточення, військові частини продовжують виконання завдань на рубежі Курахове-Константинопольське, повідомили в ОСУВ "Хортиця".
російські війська захопили село Костянтинопольське та продовжують наступ біля населених пунктів Кругленьке, Зоря, Зеленівка та Новооленівка.
За DeepState, ворожі війська здійснили спроби наступу в районах 8 населених пунктів.
Ворожі війська зайняли селище Іллінка та продовжили наступ в районі Дальнього, Трудового, Новодонецького та Куп'янська. Ворог намагається розширити контроль у східному регіоні України.
Українські військові відбили п'ять спроб російських військ захопити село новоіванівка в курській області. Знищено 18 одиниць техніки противника, втрати ворога можуть сягати 300 осіб.
За DeepState, ворожі війська здійснили просування біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та Новодмитрівки.
DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.
За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.
Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.
Українські сили відновили позиції в районі Липців на Харківщині. Водночас, противник просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.
За DeepState, терористи окупували Острівське та просунулися біля Левадного, Цукуриного і в Торецьку.
DeepState, терористи просунулися біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.
DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.
росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н. п. Зелений Шлях на Курщині, які виходили на позиції, але були вимушені вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.
Українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині. Тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф, ворог просунувся біля борків і спального.
За DeepState, ворожі війська здійснили просування біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.
У Сумах виникли проблеми з роботою системи оповіщення через аварійне вимкнення електроенергії. Голова Сумської МВА закликав користуватися застосунком "Повітряна тривога" та слухати UA: Українське радіо для отримання важливої інформації.
Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.
За DeepState, загарбники просунулися в районі 9 населених пунктів на сході України. Українські захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.