DeepStateMap.Live

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18138 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128819 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123389 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124817 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123706 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127060 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189983 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

За даними DeepState, російські війська досягли успіхів у чотирьох населених пунктах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та Надіївки.

Війна • 9 квітня, 23:39 • 65114 перегляди

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Лінія зіткнення в Торецьку динамічна, ЗСУ не проводили контрнаступ. Ворог просунувся біля Бурлацького та знищив шахту "Центральна", ускладнюючи оборону.

Війна • 17 березня, 04:45 • 147975 перегляди

Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState

Ворожі війська змогли просунутися в районі Курилівки.

Війна • 6 березня, 00:40 • 23034 перегляди

Захисники відбили атаки окупантів біля двох населених пунктів - DeepState

Сили оборони України успішно відбили наступ противника в районі Западного та Успенівки.

Війна • 4 березня, 23:23 • 14716 перегляди

Ворог просувається неподалік трьох населених пунктів - DeepState

Зафіксовано просування ворожих підрозділів в районах Бурлацького, Привільного та Свердлікового.

Війна • 28 лютого, 05:15 • 25119 перегляди

Ворог захопив нові території: які населені пункти опинилися під окупацією - DeepState

Ворожі війська посилили наступ на кількох напрямках та захопили Времівку і частину Великої Новосілки. Також ворог просунувся в районі Торецького, Котлиного, біля Надіївки, Петропавлівки та Слов'янки.

Війна • 26 січня, 00:36 • 62674 перегляди

Окупанти просуваються на нових ділянках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState

Терористи досягли просування на кількох ділянках фронту. Зафіксовано збільшення активності ворога в районі Котлиного, Удачного, Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки.

Війна • 19 січня, 00:39 • 61642 перегляди

окупанти захопили 6 населених пунктів та просуваються у Дворічній

російські війська окупували Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію. Також загарбники просунулися у районі Дворічної, Западного, Курахового та Ясенового.

Війна • 10 січня, 00:05 • 26807 перегляди

DeepState: російські війська просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

DeepState повідомляє про просування російських військ у Торецьку, Піщаному, Воздвиженці та інших населених пунктах Донецької області. Активність ворога також зафіксована в районі Махновки.

Війна • 9 січня, 01:36 • 26237 перегляди

Окупанти просунулися одразу в дев'яти населених пунктах на сході України - DeepState

Ворожі війська здійснили просування в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній та інших населених пунктах. Також зафіксована активність ворога в районі Махновки.

Війна • 8 січня, 01:31 • 25253 перегляди

Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів: що відомо про ситуацію - DeepState

Ворожі війська здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

Війна • 6 січня, 00:29 • 27073 перегляди

В ОСУВ "Хортиця" заперечили перебування в оточенні біля Успенівки та Трудового: повідомили про рішення про виведення звідти підрозділів

Командування ЗСУ ухвалило рішення про виведення підрозділів з району Успенівки та Трудового для уникнення оточення, військові частини продовжують виконання завдань на рубежі Курахове-Константинопольське, повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Війна • 20 грудня, 09:17 • 16465 перегляди

Агресор захопив село Костянтинопольське та просувається на сході України - DeepState

російські війська захопили село Костянтинопольське та продовжують наступ біля населених пунктів Кругленьке, Зоря, Зеленівка та Новооленівка.

Війна • 20 грудня, 01:13 • 17947 перегляди

Ворог просунувся на кількох напрямках фронту: які населені пункти під загрозою - DeepState

За DeepState, ворожі війська здійснили спроби наступу в районах 8 населених пунктів.

Війна • 19 листопада, 02:47 • 70639 перегляди

Окупанти захопили Іллінку та просунулися на кількох напрямках на сході - DeepState

Ворожі війська зайняли селище Іллінка та продовжили наступ в районі Дальнього, Трудового, Новодонецького та Куп'янська. Ворог намагається розширити контроль у східному регіоні України.

Війна • 13 листопада, 23:57 • 50586 перегляди

ЗСУ у курської області відбили 5 російських атак на новоіванівку - DeepState

Українські військові відбили п'ять спроб російських військ захопити село новоіванівка в курській області. Знищено 18 одиниць техніки противника, втрати ворога можуть сягати 300 осіб.

Війна • 12 листопада, 04:09 • 23565 перегляди

Окупанти просунулися одразу в шести населених пунктах на фронті - DeepState

За DeepState, ворожі війська здійснили просування біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та Новодмитрівки.

Війна • 1 листопада, 03:13 • 105097 перегляди

Загарбники просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та Лисівки - DeepState

DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.

Війна • 21 жовтня, 21:55 • 81867 перегляди

Окупанти захопили Желанне Друге та просунулися в інших районах - DeepState

За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.

Війна • 21 жовтня, 00:43 • 73049 перегляди

Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту - DeepState

Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.

Війна • 20 жовтня, 00:08 • 54372 перегляди

Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині - DeepState

Українські сили відновили позиції в районі Липців на Харківщині. Водночас, противник просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Війна • 16 жовтня, 23:51 • 95700 перегляди

Окупанти захопили Острівське та просунулися на кількох напрямках - DeepState

За DeepState, терористи окупували Острівське та просунулися біля Левадного, Цукуриного і в Торецьку.

Війна • 16 жовтня, 00:05 • 49225 перегляди

Окупанти просунулися на кількох напрямках - DeepState

DeepState, терористи просунулися біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.

Війна • 14 жовтня, 23:32 • 110833 перегляди

Ворог просунувся на кількох напрямках - DeepState

DeepState повідомляє про просування ворога біля Калинівки, Часового Яру та інших населених пунктів.

Війна • 14 жовтня, 00:13 • 60193 перегляди

росіяни розстріляли дев’ять українських військових на Курщині - DeepState

росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі н. п. Зелений Шлях на Курщині, які виходили на позиції, але були вимушені вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.

Війна • 13 жовтня, 07:09 • 24102 перегляди

ЗСУ відновили положення біля Новогродівки на Донеччині - DeepState

Українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині. Тривають важкі бої біля новоіванівки суджанського району рф, ворог просунувся біля борків і спального.

Війна • 13 жовтня, 01:06 • 26630 перегляди

Загарбники просунулися на кількох ділянках фронту - DeepState

За DeepState, ворожі війська здійснили просування біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.

Війна • 3 жовтня, 22:32 • 19160 перегляди

У Сумах перебої в роботі системи оповіщення через аварійне вимкнення світла

У Сумах виникли проблеми з роботою системи оповіщення через аварійне вимкнення електроенергії. Голова Сумської МВА закликав користуватися застосунком "Повітряна тривога" та слухати UA: Українське радіо для отримання важливої інформації.

Суспільство • 3 жовтня, 13:39 • 16586 перегляди

72-а бригада спростовує повне захоплення Вугледару окупантами - ЗМІ

Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.

Війна • 1 жовтня, 19:31 • 42798 перегляди

Окупанти просунулися на кількох напрямках, ЗСУ відновили позиції - DeepState

За DeepState, загарбники просунулися в районі 9 населених пунктів на сході України. Українські захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Війна • 21 вересня, 23:18 • 21329 перегляди