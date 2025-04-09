DeepStateMap.Live

Линия столкновения в Торецке динамична, ВСУ не проводили контрнаступление. Враг продвинулся возле Бурлацкого и уничтожил шахту "Центральная", усложняя оборону.
Вражеские войска смогли продвинуться в районе Куриловки.
Силы обороны Украины успешно отбили наступ противника в районе Западного и Успеновки.
Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в районах Бурлацкого, Привольного и Свердликово.
Вражеские войска усилили наступление на нескольких направлениях и захватили Временку и часть Великой Новоселки. Также враг продвинулся в районе Торецкого, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Славянки.
Террористы достигли продвижения на нескольких участках фронта. Зафиксировано увеличение активности врага в районе Котлиного, Удачного, Новоандреевки, Сухих Ялов, Временки и Большой Новоселки.
российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово и Александрию. Также захватчики продвинулись в районе Двуречной, Западного, Курахово и Ясенового.
DeepState сообщает о продвижении российских войск в Торецке, Песчаном, Воздвиженке и других населенных пунктах Донецкой области. Активность врага также зафиксирована в районе Махновки.
Вражеские войска осуществили продвижение в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной и других населенных пунктах. Также зафиксирована активность врага в районе Махновки.
Вражеские войска осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
Командование ВСУ приняло решение о выводе подразделений из района Успеновки и Трудового во избежание окружения, воинские части продолжают выполнение задач на рубеже Курахово-Константинопольское, сообщили в ОСУВ «Хортица».
российские войска захватили село Константинопольское и продолжают наступление возле населенных пунктов Кругленькое, Заря, Зеленовка и Новооленевка.
По DeepState, вражеские войска предприняли попытки наступления в районах 8 населенных пунктов.
Вражеские войска заняли поселок Ильинка и продолжили наступление в районе Дальнего, Трудового, Новодонецкого и Купянска. Враг пытается расширить контроль в восточном регионе Украины.
Украинские военные отбили пять попыток российских войск захватить село Новоивановка в курской области. Уничтожено 18 единиц техники противника, потери врага могут достигать 300 человек.
По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и Новодмитровки.
DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.
По DeepState, захватчики оккупировали Желанное Второе и продвинулись в нескольких других населенных пунктах. На Кураховском направлении произошло 53 боевых столкновения, всего за сутки - 167.
Вражеские войска осуществили продвижение на передовой, в частности в Кругляковке, Максимильяновке и других населенных пунктах.
Украинские силы восстановили позиции в районе Липцы на Харьковщине. В то же время, противник продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.
По DeepState, террористы оккупировали Островское и продвинулись возле Левадного, Цукурино и в Торецке.
DeepState, террористы продвинулись возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.
DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.
россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н. п. Зеленый Путь на Курщине, которые выходили на позиции, но были вынуждены вступать в контакт с врагом и отстреливались.
Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.
По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.
В Сумах возникли проблемы с работой системы оповещения из-за аварийного отключения электроэнергии. Председатель Сумской ГВА призвал пользоваться приложением «Воздушная тревога» и слушать UA: Украинское радио для получения важной информации.
Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.
По DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.
По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.