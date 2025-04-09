DeepStateMap.Live

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25620 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Бои за Торецк: линия фронта меняется, контрнаступления ВСУ не было - DeepState

Линия столкновения в Торецке динамична, ВСУ не проводили контрнаступление. Враг продвинулся возле Бурлацкого и уничтожил шахту "Центральная", усложняя оборону.

Война • 17 марта, 04:45 • 147966 просмотра

Противник достиг прогресса возле Куриловки: что происходит на фронте - DeepState

Вражеские войска смогли продвинуться в районе Куриловки.

Война • 6 марта, 00:40 • 23031 просмотра

Защитники отбили атаки оккупантов возле двух населенных пунктов - DeepState

Силы обороны Украины успешно отбили наступ противника в районе Западного и Успеновки.

Война • 4 марта, 23:23 • 14715 просмотра

Враг продвигается неподалеку от трех населенных пунктов - DeepState

Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в районах Бурлацкого, Привольного и Свердликово.

Война • 28 февраля, 05:15 • 25118 просмотра

Враг захватил новые территории: какие населенные пункты оказались под оккупацией - DeepState

Вражеские войска усилили наступление на нескольких направлениях и захватили Временку и часть Великой Новоселки. Также враг продвинулся в районе Торецкого, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Славянки.

Война • 26 января, 00:36 • 62674 просмотра

Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

Террористы достигли продвижения на нескольких участках фронта. Зафиксировано увеличение активности врага в районе Котлиного, Удачного, Новоандреевки, Сухих Ялов, Временки и Большой Новоселки.

Война • 19 января, 00:39 • 61642 просмотра

оккупанты захватили 6 населенных пунктов и продвигаются в Двуречной

российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово и Александрию. Также захватчики продвинулись в районе Двуречной, Западного, Курахово и Ясенового.

Война • 10 января, 00:05 • 26807 просмотра

DeepState: российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области

DeepState сообщает о продвижении российских войск в Торецке, Песчаном, Воздвиженке и других населенных пунктах Донецкой области. Активность врага также зафиксирована в районе Махновки.

Война • 9 января, 01:36 • 26236 просмотра

Оккупанты продвинулись сразу в девяти населенных пунктах на востоке Украины - DeepState

Вражеские войска осуществили продвижение в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной и других населенных пунктах. Также зафиксирована активность врага в районе Махновки.

Война • 8 января, 01:31 • 25252 просмотра

Оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов: что известно о ситуации - DeepState

Вражеские войска осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

Война • 6 января, 00:29 • 27072 просмотра

В ОСГВ "Хортица" отрицают пребывание в окружении возле Успеновки и Трудового: сообщили о решении о выводе оттуда подразделений

Командование ВСУ приняло решение о выводе подразделений из района Успеновки и Трудового во избежание окружения, воинские части продолжают выполнение задач на рубеже Курахово-Константинопольское, сообщили в ОСУВ «Хортица».

Война • 20 декабря, 09:17 • 16465 просмотра

Агрессор захватил село Константинопольское и продвигается на востоке Украины - DeepState

российские войска захватили село Константинопольское и продолжают наступление возле населенных пунктов Кругленькое, Заря, Зеленовка и Новооленевка.

Война • 20 декабря, 01:13 • 17946 просмотра

Враг продвинулся на нескольких направлениях фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

По DeepState, вражеские войска предприняли попытки наступления в районах 8 населенных пунктов.

Война • 19 ноября, 02:47 • 70639 просмотра

Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState

Вражеские войска заняли поселок Ильинка и продолжили наступление в районе Дальнего, Трудового, Новодонецкого и Купянска. Враг пытается расширить контроль в восточном регионе Украины.

Война • 13 ноября, 23:57 • 50586 просмотра

ВСУ в курской области отбили 5 российских атак на новоивановку - DeepState

Украинские военные отбили пять попыток российских войск захватить село Новоивановка в курской области. Уничтожено 18 единиц техники противника, потери врага могут достигать 300 человек.

Война • 12 ноября, 04:09 • 23565 просмотра

Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и Новодмитровки.

Война • 1 ноября, 03:13 • 105097 просмотра

Захватчики продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лысовки - DeepState

DeepState сообщает о продвижении врага в нескольких населенных пунктах. По данным Генштаба, за сутки произошло 107 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 35 атак.

Война • 21 октября, 21:55 • 81866 просмотра

Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

По DeepState, захватчики оккупировали Желанное Второе и продвинулись в нескольких других населенных пунктах. На Кураховском направлении произошло 53 боевых столкновения, всего за сутки - 167.

Война • 21 октября, 00:43 • 73049 просмотра

Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта - DeepState

Вражеские войска осуществили продвижение на передовой, в частности в Кругляковке, Максимильяновке и других населенных пунктах.

Война • 20 октября, 00:08 • 54364 просмотра

Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

Украинские силы восстановили позиции в районе Липцы на Харьковщине. В то же время, противник продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.

Война • 16 октября, 23:51 • 95700 просмотра

Оккупанты захватили Островское и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

По DeepState, террористы оккупировали Островское и продвинулись возле Левадного, Цукурино и в Торецке.

Война • 16 октября, 00:05 • 49225 просмотра

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

DeepState, террористы продвинулись возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.

Война • 14 октября, 23:32 • 110833 просмотра

Враг продвинулся на нескольких направлениях - DeepState

DeepState сообщает о продвижении врага возле Калиновки, Часового Яра и других населенных пунктов.

Война • 14 октября, 00:13 • 60186 просмотра

россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине - DeepState

россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н. п. Зеленый Путь на Курщине, которые выходили на позиции, но были вынуждены вступать в контакт с врагом и отстреливались.

Война • 13 октября, 07:09 • 24102 просмотра

ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.

Война • 13 октября, 01:06 • 26620 просмотра

Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта - DeepState

По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.

Война • 3 октября, 22:32 • 19160 просмотра

В Сумах перебои в работе системы оповещения из-за аварийного отключения света

В Сумах возникли проблемы с работой системы оповещения из-за аварийного отключения электроэнергии. Председатель Сумской ГВА призвал пользоваться приложением «Воздушная тревога» и слушать UA: Украинское радио для получения важной информации.

Общество • 3 октября, 13:39 • 16586 просмотра

72-я бригада опровергает полный захват Угледара оккупантами - СМИ

Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.

Война • 1 октября, 19:31 • 42797 просмотра

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, ВСУ восстановили позиции - DeepState

По DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.

Война • 21 сентября, 23:18 • 21329 просмотра

Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.

Война • 20 сентября, 23:46 • 29074 просмотра