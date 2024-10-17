Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

Силы обороны Украины восстановили позиции в районе Липцы Харьковской области. Об этом сообщает DeepState, пишет УНН.

Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцов, - говорится в сообщении.

В то же время, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки.

Напомним

На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, из них 46 на Кураховском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, использовал дроны-камикадзе и обстрелял позиции украинских войск.