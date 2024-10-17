Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині - DeepState
Київ • УНН
Українські сили відновили позиції в районі Липців на Харківщині. Водночас, противник просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.
Сили оборони України відновили позиції у районі Липців Харківської області. Про це повідомляє DeepState, пише УНН.
Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців,
Водночас, ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки.
Нагадаємо
На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, з них 46 на Курахівському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, використав дрони-камікадзе та обстріляв позиції українських військ.